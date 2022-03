Silvana es una mamá soltera que vive en Las Heras desde hace 7 años, después de llegar de San Juan. Junto a ella viven sus hijos, a quienes mantiene sola. Como opción, tras no conseguir empleo, comenzó un curso de peluquería, pero no tiene la posibilidad de adquirir todo lo necesario.

La madre publicó en un grupo de facebook: “Soy mama soltera y vivo en Mendoza sola con mis hijos, hace poco comencé un curso de peluquería para poder hacer algo ya que no consigo trabajo, alquilo y vivo con poco. El curso de peluquería avala muchas máquina y cosas que no me alcanzan. El que pueda ayudarme con lo que tenga ya sea algún peine, una capa, lo que tenga me sería de gran ayuda. Sino el que me pueda colaborar con $ 50 pesos o lo que tenga será bienvenido. Desde ya muchas gracias a todos”.

El pedido que realizó Silvana para que la ayudaran con lo que pudieran. Foto: Facebook

La joven tiene 30 años y no ha podido conseguir empleo, por lo que decidió acudir a la solidaridad de las personas. Muchos comentarios le desearon buena suerte, pero otros se sobrepasaron y hasta invitaban a la mujer a salir a cambio de darle cosas.

Sil no aceptó ninguna de las propuestas que recibió, tras aclarar en la publicación: “No quiero nada a cambio de una cita o algo así, no busco eso. Para todos los hombres que me escribieron”, confesó a Vía Mendoza que borraría la publicación porque tenía muchos mensajes de ese estilo.

La realidad es que, siendo madre, estando sola en otra provincia, muchas veces no es fácil conseguir trabajo. “Actualmente no tengo trabajo. Mi mamá desde San Juan me ayuda con lo poco que puede y así estoy tratando de poder terminar el curso”, afirma Silvana.

Los materiales para el curso que necesita son:

Peina de corte

Tijera

Navaje descartable

Secador de cabello

Cepillo tipo denman

Capa de corte

Cepillo barbero

Productos de peluquería y barbería (gel, cera, laca, espuma, spray, etc)

La joven que vive en Las Heras tiene experiencia en atención al cliente, como cajera, niñera y en limpieza. Pero al estar a cargo de sus hijos de 9 y 5 años, solo puede aceptar empleos de medio tiempo. Ha buscado trabajo, pero no ha podido conseguir que sea de esa cantidad de horas.

Ahora solo necesita la ayuda de los mendocinos para poder progresar y conseguir una salida laboral estable que le permita mantener a su familia. Quienes tengan alguno de los productos para donar o quieran ayudarla monetariamente pueden hacerlo su CBU 0110636330063612421297 y a su Facebook Sil Torres.