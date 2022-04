Gastón Pauls habló en Mendoza ante más de 3 mil estudiantes sobre su adicción a la cocaína a fin de concientizar a los jóvenes sobre el peligro de las drogas. El actor fue convocado por la Municipalidad de Las Heras en el marco de la presentación de la Coordinación de Prevención y Contención de Adicciones.

La charla del conductor de Seres Libres (Crónica TV), programa en el que habla sobre las temáticas relacionadas a las adicciones con protagonistas, les habló a los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias del departamento en un evento en el estadio Vicente Polimeni.

El reconocido actor y guionista es un adicto en recuperación y, a través de su historia y experiencia con la cocaína y la droga, busca concientizar sobre esta problemática principalmente a los jóvenes, pero también a todos los sectores de la sociedad.

Gastón Pauls habló de su adicción a las drogas ante más de 3 mil estudiantes de Las Heras. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras.

“Vengo a compartir una historia de consumo, adicciones, recuperación y trabajo diario para seguir así. Lamentablemente las adicciones no están mejor ahora que cuando yo consumía. Consumí hasta hace 14 años y en estos 14 años no bajó el consumo”.

El artista resaltó que el consumo de drogas que “se disparó a niveles gravísimos, y ya es tarde, porque se están muriendo pibes de 8 y 10 años consumiendo paco o pasta base”.

“Lo que podemos hacer nosotros es aportar nuestro grano de amor, porque del otro lado está el odio y la muerte”, manifestó Pauls en la conferencia de prensa que se realizó en la Sala Cultural Malvinas Argentinas,

El duro relato de Gastón Pauls sobre el alcohol y las drogas

Pauls con en Mendoza su experiencia, que comenzó a los 14 años con el alcohol y continúo con la marihuana, hasta que a los 17 empezó a consumir cocaína.

“Me dijeron que si tomaba merca me iba a sentir Superman. Y me sentía Superman, pero cuando se terminaba el efecto me golpeaba contra el piso. Entonces iba y compraba más merca, y así una y otra vez”, contó ante la atención de todos.

Y una vez que captó la atención de los jóvenes hizo especial hincapié en que “la droga no te hace Superman, el que les diga eso les está mintiendo. Ni el peor de mis días actuales, lo cambio por el mejor día puesto”.

Y resaltó la importancia de pedir ayuda al entorno. “Busquen ayuda, hay mucha gente dispuesta a ayudarlos”, aconsejó el actor para los casos similares al que tuvo que atravesar él.

“Ahora estoy en el último paso de la recuperación y lo que quiero es concientizar, que mi historia sirva para que no se mueran más pibes por las drogas”, dijo con total sinceridad.