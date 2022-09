Agustín Peppi se une a la movida solidaria “Todo por Juanita”

Agustín Peppi se hizo conocido por su labor con los cuchillos, tanto fue su esfuerzo por este oficio que logró entrar a uno de los programas más prestigiosos del rubro.

Juanita, es la niña de 4 años que tiene “agenesia de radio bilateral” sus manos y muñecas no tiene los huesos radiales y por ese motivo se van hacía dentro. Sus padres buscan poder operarla en España y varias personas se han unido a la causa para colaborar.

Juanita de 4 añitos ,padece de la enfermedad de agenesia de radio y mano bot, no tiene los huesos radiales en ambos brazos y tampoco los dedos pulgares y su mamá Ruth Dávila realiza colectas y campaña para poder realizarle la cirugía Foto: José Gutierrez

“La verdad que a Juanita no la conocía, no conocía su historia ni nada”. Puedo enterarse del caso por un estado de WhatsApp y no dudó en poder ofrecer un gran recuerdo de él para sumar a la campaña.

“Me gustó mucho la idea de poder ayudar con lo poco que yo podía, que era con lo que yo hago que son los cuchillos”, dice Agustín Peppi para Vía Mendoza.

Agustín es de Luján de Cuyo pero de forma virtual se contactó con los padres de Juanita para hacer una rifa y colaborar.

Su impulso para colaborar fue motivado por la afinidad que tiene con los niños. “Para mí los niños son una cosa extraordinaria, yo soy papá de dos varones y todo lo que pueda hacer para ayudar a un niño, verlo alegre o que pueda cumplir un sueño es lo más grande que puedo hacer”, comenta.

El acto de solidaridad para ayudar a Juanita

La rifa será el 12 noviembre a las 16 horas en un vivo de Instagram @a.p.bladesmith. El cuchillo que se sorteará es el que presentó el herrero para el casting “Desafío Sobre Fuegos” de History Channel. Habrá 500 números para comprar a $500 pesos y si se logran vender todos, se agregarán más.

La historia de difusión de Agustín Peppi. Foto: Instagram Agustín Peppi

“Todas las personas que realicen el depósito correspondiente deberán enviarme comprobante de transferencia por mensaje privado a mi Instagram, y de esa manera poder “otorgarles un número” que será designado en orden progresiva según el depósito realizado”, dice una de las imágenes compartidas.

La transferencia se realizará a la cuenta de la mamá de la menor, Ruth. Alias TODO.POR.JUANITA, CBU 0110636330063619298447.

Agustin Peppi Scopel es forjador de cuchillos y participó de la quinta temporada de "Desafío Sobre Fuego" un programa que se emitirá por History Channel en donde el primer premio son 10 mil dólares. Foto: Ignacio Blanco

Agustín no conoce personalmente a la familia de Las Heras pero espera que luego habrá oportunidad para hacerlo.

“Poder ayudar me genera felicidad, amor”, dice. Valores que trata de trasmitírselos a sus dos hijos para que lo implemente en la vida.

La última historia de la rifa con un mensaje emotivo. Foto: Instagram Agustín Peppi

El mendocino publicó el sorteo en sus historias y tuvo muchas repercusiones. “Y como dicen los jueces de Desafío Sobre Fuegos: ‘Lo importante no es lo que el cuchillo provoque en la gente sino lo que la gente provoque para ayudar a Juanita”, finalizó.