¿La Rioja es de Boca?: dos ríos se unen y llaman la atención por su particular combinación de colores

¿Esperabas encontrar un río de un color tan peculiar en Argentina? En La Rioja, hay dos y, además, se unen, formando un atractivo único, que atrae a turistas cada año, por la rareza de su coloración.

Se trata de “Unión de los ríos”, queda en Santa Florentina, a unos 11 km de Chilecito, en La Rioja. Este no es un río cualquiera: el más conocido se llama Río Amarillo, por su extraña pigmentación y desciende por el cerro, hasta que se une con un río azul y forman un paisaje único.

Los colores se unen y forman el escudo del equipo argentino. Foto: Riojanidad Argentina

El río soñado por los fanáticos de Boca está en La Rioja

Estos dos llamativos ríos convergen, pero no se fusionan del todo, dejando ver la belleza de cada color por separado y formando, para los hinchas, el mejor paisaje con la bandera del conocido equipo de fútbol argentino.

Una pareja que viaja por el país en motor home fue a conocerlo y lo compartió en sus redes. Las reacciones de los bosteros no podían faltar: “Me quedé esperando que cuando aparecían los ríos azul y amarillo uniéndose empezaran las trompetas de boca”, “La Rioja es de Boca”, “El río bostero no existe, el río bostero:”, y “Es que Boca está hasta en la naturaleza”, fueron algunos de los comentarios.

Por qué los ríos de La Rioja tienen estos peculiares colores

Este fenómeno no se debe a la contaminación, ni a algún factor humano, sino que es todo obra de la naturaleza. El Río Amarillo parte 40 km arriba, en la Mina La Mejicana. Cuando el río se va alejando de la base, se empieza a oxidar cada vez más con dióxido ferroso de la zona y aparece el impactante color amarillento.

El otro río con el que se une no parte de una mina, sino de un manantial, lo que hace que sus aguas sean bien azules y cristalinas. Al conectar ambos ríos, contrastan y forman este espectáculo natural.

Dónde hospedarse para ver estas maravillas en Chilecito

Si la idea es pasar unos días, en Chilecito hay varias opciones para quedarse a pasar la noche: Cabañas La Martina, El Viejo Molino Posada, Huellas Del Trapiche Apart, Complejo Cable Carril son solo algunas de ellas, pero hay para todos los gustos y necesidades.

Aproximadamente, una noche en uno de estos hoteles puede estar entre $ 11.000 y $ 25.000, aunque los precios varían por las comodidades que ofrece cada uno y el momento de reserva.

La increíble Unión de los ríos en Chilecito.

Cómo llegar a la “Unión de los ríos” en Chilecito, La Rioja

Unión de los ríos queda en Santa Florentina, a pocos kilómetros de Chilecito en La Rioja y es muy accesible para llegar desde ahí: manejando por la Ruta Provincial 14, se llega en aproximadamente 25 minutos desde el centro de Chilecito.

Para llegar a Chilecito desde La Rioja capital, se puede tomar la Ruta Nacional 38, luego tomar la RN 74 a la altura de Patquia y en Nonogasta, la RN 40, hasta Chilecito.