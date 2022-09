“Yo también tengo que comer”: asaltaron a una familia en La Plata y antes de irse pidieron perdón

Una familia de La Plata sufrió un terrible asalto a cargo de tres delincuentes en la mañana del lunes. Una de las víctimas contó que antes de que los ladrones se vayan de la casa, uno de ellos les pidió “perdón”.

La familia está compuesta por la dueña de la casa en Villa Elvira, su papá de 94 años y la pareja de él de 80 años. El hecho ocurrió en la casa de 77 entre 13 y 14 alrededor de las 7:30 hs.

La declaración de una de las víctimas del robo

Recién estaba amaneciendo cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda encapuchados y provocando terror a las tres víctimas. En diálogo con EL DÍA, la propietaria del hogar contó que apenas se levantó, vio a un hombre encapuchado y con guantes.

“Enseguida me tomó de los brazos y luego aparecieron dos cómplices. Por el susto me puse a gritar, pero rápidamente uno de ellos me ordenó ‘no grites’. Me dijo que tenían el dato de que acá vivía una italiana que cobra una jubilación en dólares”, declaró la mujer.

La realidad es que era cierto que allí vive una italiana, la mujer del padre de la dueña, “pero es falso que cobre sus haberes en dólares”, aclaró la víctima. A los chorros no les importó lo que les dijo la joven, ya que entraron a la habitación de la pareja de 80 y 94 años a las patadas.

“Les apoyaron un arma de fuego en la cabeza a los dos, con todo lo que significa para alguien como papá y su pareja. El ladrón que se quedó conmigo, me hizo sentar en la cama de mi pieza y me ató las manos con un pantalón del uniforme de mi trabajo. Después, me tapó los ojos y la boca con una campera que anudó a mi cuello. Sólo me dejó libre la nariz, para que respirara”, enunció la víctima. Además, los criminales le dieron “una cachetadita en la cara” y la pincharon con algo que no pudo ver porque tenía los ojos vendados.

Después, uno de los chorros llevó a la joven hasta la puerta de la pieza de su papá. Ahí le pidió que se quedara parada. Al pasar unos minutos, otro de los delincuentes salió de la habitación y le llevó una silla al baño para que pueda sentarse allí, pero luego volvieron a llevarla a la habitación.

“Me puse mal cuando escuché que uno de los delincuentes asustaba a mi papá con frases como ‘te vamos a cortar un dedo’ o luego, dirigiéndose al cómplice que estaba con él en la habitación, dijo ‘vamos a matar al viejo’. Por suerte no hicieron ninguna de las dos cosas”, reveló.

¿Cuánto dinero se robaron los delincuentes?

Según pudo saber el medio local, los chorros se llevaron 2.500 dólares, 8.000 pesos, anillos que parecen ser de oro, una campera de abrigo y más vestimenta. Además, “a papá le sacaron 140 mil pesos, al menos dos relojes y unos cuchillos con mango muy lindos de su época de trabajador en el Astillero Río Santiago. A ella le robaron mucha ropa”, contó la mujer.

Finalmente, cuando los delincuentes agarraron todo lo que pudieron, uno de ellos se llevó puesto un tapado de la pareja del padre de la joven “e hizo unos movimientos como si estuviera modelando”, agregó ella.

Ese mismo delincuente “fue quien antes de salir a la calle juntó sus manos con los dedos hacia arriba y nos pidió perdón por el robo diciendo ‘no los lastimamos, perdonanos, yo también tengo que comer’”, concluyó la víctima.