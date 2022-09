Inseguridad en Rosario: una mujer denunció que le robaron la camioneta, la recuperó y luego desapareció de la comisaría

En las últimas horas, se registró un hecho de inseguridad insólito en Rosario. Le robaron la camioneta, la recuperó, pero mientras cumplía con el papelerío en la Comisaría, se la volvieron a robar: el vehículo estaba estacionado frente a la Comisaría 15ª.

El robo fue el pasado sábado por la noche, la víctima fue abordada por los delincuentes cuando intentaba ingresar a un garage en la zona de Garay al 1200. Los ladrones lograron llevarse su camioneta Renault Duster blanca, pero a las pocas horas, la policía le avisó que la habían encontrado.

Ante esta noticia, la mujer se hizo presente en la Comisaría 15ª para terminar los trámites y poder llevarse la camioneta, pero en el mientras tanto el vehículo, que estaba estacionado afuera de la sede policial, volvió a desaparecer.

Le robaron la camioneta, la recuperó y se la volvieron a sacar en frente de la Comisaría

En diálogo con Todos en la Ocho, Soledad Fernández detalló el tormento que le toca vivir: “Se me acercó un hombre que estaba armado y me apuntaba al estómago. Me dijo que no me moviera y que le diera las llaves del auto si no ya sabía lo que me iba a pasar. Así se llevó el vehículo”.

“Me dijeron que era seguro dejar la chata porque hay cámaras pero al otro día no estaba”, denunció. El comisarío reconoció que el sistema de seguridad no funciona. Foto: Rosario 3

Sin embargo, el domingo le avisaron que el vehículo había sido encontrado. “Hice todos los trámites que hay que hacer en estos casos y los policías del Comando Radioeléctrico me acompañaron hasta la comisaría 15º -ubicada en Sarmiento y Ameghino-, donde la dejé estacionada en la puerta. Ayer (lunes) voy a retirarla y me encuentro con que el vehículo no estaba. Nadie del personal de la seccional sabía nada”.

Fernández aclaró “me tomaron la declaración y un policía me dijo que firmara como que me habían entregado la camioneta y que esperara un minuto afuera y que en pocos minutos llegaría un fiscal y así me podía llevar la camioneta. Después de esperar salió otro policía y me dijo que me fuera tranquila, que el fiscal no iba a venir porque era domingo”.

“Yo firmé confiada. No debí haberlo hecho, confié en esa persona, pero pasó lo que pasó. Ayer nadie me podía dar explicaciones porque no eran los policías que estaban el domingo”. La mujer dijo que “nadie me da explicaciones. Es todo tan raro, estoy en shock, pero no sé qué hacer”.

Las cámaras de seguridad de la Comisaría 15ª de Rosario, no funcionan

En una entrevista de 12 a 14 (El tres) la víctima, cuestionó al comisario Luciano Vallejos: “¿En quién tengo que confiar?, yo confié en ustedes”. Pero lejos de dar una respuesta o solución, el uniformado sostuvo: “Me anoticio por usted del robo. Entiendo que es algo que no es normal que pase algo tan grave”.

Al mismo tiempo, remarcó que él no estuvo ese día en la Comisaría, y que al enterarse este lunes de lo ocurrido, cumplió con dar intervención a la División Judicial. Además, confirmó que las cámaras de seguridad no funcionan, por lo que no pudieron reconstruir la escena del robo. Y como si fuera poco, el Comisario admitió que tienen “un problema con los vehículos” que quedan frente a la seccional 15ª.

Soledad expresó que cuando hizo el reclamo “un policía me trató mal, como que yo era una loca”, y cerró resumiendo su malestar: “Me roban, lo recupero y me vuelven a robar; no puedo creerlo y no sé qué pensar”.