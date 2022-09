Inseguridad en Quilmes: menores de edad le robaron el celular y le dieron una brutal golpiza a su víctima

Otro hecho de inseguridad vinculado con una brutal golpiza y el robo de un celular tuvo lugar en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Las brutales imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Sucedió en la madrugada del domingo, cuando un joven fue salvajemente golpeado por dos atacantes que le sustrajeron el celular.

Pero el robo no terminó allí: además lo tiraron al piso, le pegaron varias patadas y lo arrastraron para poder quitarle su campera. “Me abrieron la pera, el labio lo tengo roto y la espalda la tengo llena de moretones”, comentó la víctima, Isaías.

Cómo fue el brutal robo en Quilmes

Tanto él como su amigo Iván salían de un boliche situado en el barrio El Dorado, en la zona de Quilmes Oeste. Según el testimonio de ambos, tres hombres los persiguieron varias cuadras, al tiempo que le arrojaban botellas y piedras.

En el cruce de las calles Estanilao de Campo y Bolivia, uno de los delincuentes alcanzó a Isaías, lo golpeó y lo tiró al suelo. Fue allí cuando le robó su celular.

Inmediatamente, comenzó a pegarle patadas en la cabeza: “Al empezar a pegarnos no nos dijeron absolutamente nada. Nos comenzaron a agredir directamente. Cuando me caigo, me trabo con la misma campera que me querían robar y otro le decía ‘sacale todo, sacale todo’”, comentó Isaías.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la vehemencia y brutalidad de los hechos.

La detención de los delincuentes

Afortunadamente, los ladrones fueron apresados por la Policía Federal. La comisaría N°9 de Quilmes fue la encargada de hacerlo. Los dos agresores son menores de edad: Tomás Adrián González y Américo Pagoberto Pascual, ambos de 17 años.

La intervención de las fuerzas de seguridad se dio cuando se percataron que cuatro chicos pasaban corriendo a gran velocidad. Una persona que estaba en el lugar le hizo señas a los efectivos para que actuaran.

Ambos delincuentes apresados tenían cuchillos tramontina consigo. Foto: TN

Los agresores tenían consigo un cuchillo tramontina cada uno de ellos. Tras la detención, se comprobó que minutos antes también habían asaltado a otro joven y lo habían amenazado de muerte.