En el marco de una clase virtual que estaba realizando una profesora de la Universidad Nacional de La Plata, una alumna vivió una situación de violencia de género que dejó en evidencia a su marido. Se trató de una joven alumna de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Medicina que fue golpeada por su marido durante el zoom de la cátedra.

Al suceder el hecho, gracias a que la joven tenía la cámara prendida del celular, tanto la profesora como sus compañeras notaron que la alumna comenzó a llorar, y que dejó caer su celular. No obstante, en el segundo en el que el hombre se alejó de la mujer, ella aprovechó para dar aviso rápidamente a sus compañeras de la situación de violencia en la que estaba inmersa.

Según informó el sitio 0221, compañeras de la joven le consultaron si se encontraba bien debido a que apareció llorando por cámara luego de dejar caer su celular, a lo que respondió: “Estoy con mi marido que me acaba de golpear y me está vigilando para que no diga nada”.

Una alumna de la UNLP estaba en clase por Zoom y su pareja la golpeó

Afortunadamente, dos de las personas que estaban conectadas en el zoom, eran agentes policiales, quienes rápidamente al ver la situación, dieron aviso a las autoridades que pocos minutos después ayudaron a la mujer.

Los uniformados lograron aprehender al agresor que se encuentra detenido a la espera de la definición de su situación judicial.