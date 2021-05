Tras darse a conocer la venta de vacunas contra el coronavirus de manera ilegal en Berisso, y de la detención de un “profesional de la salud” que las comercializaba a través de su teléfono a personas puntuales, ahora salió a la luz el audio que mandaba el hombre de 48 años a quienes estaban interesados. El hombre robaba dosis de la vacuna Sinopharm y las vendía a $5.000.

“Yo te voy a decir la verdad, no quiero que me agradezcas porque no soy un pendejo y no soy boludo. Yo sé que esto no se hace, es gratis y porque es verdad, la vacuna es gratis”, fueron las primeras palabras que se escuchan decir por el médico en el audio que le llegó a una vecina que rápidamente se lo comunicó a Fabián Cagliardi el intendente de la localidad.

En su discurso, para comercializar la dosis, se escucha al hombre agregar que los trabajadores están viviendo situaciones extremas y que no cobran por cuatro meses: “Nosotros estamos en un conflicto en el que no nos pagan hace 4 meses, ya. Vamos todos los días a laburar, hacemos lo que tenemos que hacer y no nos pagan. Esto lo hacemos por eso nada más, pero no nos gusta”, explicó.

De esta manera da pie a su “excusa” y posteriormente asegura que al momento solo tiene 4 dosis, aunque sostiene que podrá tener más en los próximos días. En su testimonio también agregó que el suplemento lo guardaba en la heladera a temperatura “correcta” y que está en condiciones de venderla a $5000.

El audio se hizo realmente conocido luego de que una mujer lo recibiera y le avisara al intendente de la ciudad para que se ejecute una denuncia hacia este “profesional de la salud”. Ante esto, y luego de una investigación las autoridades pudieron comunicarse con el sospechoso y lograron descubrir que, tal como lo dijo la mujer, el hombre estaba robando las dosis y se aprovechaba de la situación que se vive en el país.

Vacunatorio Comedor Universitario Se retoma la vacunación contra Covid- 19. Se trata de 10.200 dosis del primer componente de Sputnik V y 50.800 de Sinopharm.

El lunes por la tarde, un efectivo policial quedó en comprarle la dosis al hombre y se encontró con él en el Parque Cívico, donde fue interceptarlo en medio del acto y le secuestró ocho ampollas de la marca Sinopharm en su poder.