“Papi, me muero”, el tenso momento que vivió una niña en La Plata al quedar colgada en un juego

Una niña vivió momentos de terror el sábado 29 de julio mientras intentaba disfrutar de un juego en un parque de diversiones de La Plata. Estando a más de 7 metros de altura, y con un arnés totalmente desajustado, terminó colgando boca abajo y su padre agarrándola de los pies.

Gonzalo, el papá, comentó en diálogo con TN que habían viajado a la ciudad para cerrar sus vacaciones de invierno, e intentaron pasarla bien en uno de los juegos. Entre las actividades que había, decidieron anotarse en una que comprendía altura y algo de riesgo.

Ese sábado por la tarde, cuando acudieron al Aerópolis, un espacio dedicado a juegos de aventuras, como tirolesas y otras atracciones, nunca se imaginaron que podría pasar algo similar, pues se supone que estos lugares siempre tienen los resguardos suficientes. No fue así.

Video: el momento en que una niña quedó colgada en un juego en La Plata

“Cuando entrás, te ponen el arnés y no te explican nada más”, aseguró el hombre indignado. Luego, contextualizó: “Cuando estamos subiendo la escalera, mi hija me dijo que tenía el arnés flojo. Esto lo escuchó una de las chicas que trabaja en el predio, entonces nos hizo bajar y le volvió a ajustar el arnés”.

No obstante, como era su primer día de trabajo no sabía ponerlo. Por esto otro empleado del lugar le enseñó cómo se hacía. Pero, a pesar de todo, la niña ya tenía un mal presentimiento: no estaba bien sujeto a su cuerpo.

“En medio del juego, a unos 15 o 20 metros de altura, mi hija empieza a sentirse mal y se pone nerviosa porque ve que el arnés no la estaba ajustando bien. Se puso a llorar de la desesperación. Yo estaba a unos cuatro metros de distancia más o menos, pero traté de tranquilizarla”, relató Gonzalo.

Mientras estaba bajo una crisis de nervios, la chica perdió la estabilidad y cayó. “El arnés, en vez de cumplir su función para tenerla sujetada verticalmente, se le soltó. Ella se dio vuelta y fue en caída libre, de espalda. Gracias a Dios, tuvo la fortuna de que le quedó enredada la zapatilla en el arnés, que ya estaba completamente salido”.

“Lo primero que me salió en ese momento es tirarme y entrelazar mis piernas entre las suyas, mientras me agarraba con las manos para no caerme”, sostuvo Gonzalo. La niña estuvo un largo rato colgada boca abajo gritando: “Papi, no me sueltes. Me muero”.

El dueño del parque de La Plata le echó la culpa a la niña que quedó colgada boca abajo

Un grupo de personas se amontonó debajo de ella por si caía. “Después llegó alguien con una escalera, pero como no tenía apoyo, los padres ayudaron a tenerla. Una de las chicas del parque se subió a una red y ahí la solté. Recé a Dios para que me la haga caer sobre la espalda, y así fue”, remarcó Gonzalo.

La menor no sufrió ningún tipo de daño, pero quedó en estado de shock; desde el parque, además, no llamaron a nadie para que la revisara ni había ningún protocolo de rescate siquiera. Según, denunció, “nadie estaba capacitado para actuar” y, por si fuera poco, el dueño le habría echado la culpa a la niña de caerse.