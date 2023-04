La Plata vuelve a tener una colectivera: conoce a Marthina, la mujer elegida por una empresa de micros

Este lunes por la noche, Unión Platense (UP), la empresa de colectivos, comunicó que Martinha Eyrea Irazú se suma al equipo de conductores en La Plata, lo que la convierte en la única conductora mujer de micros actualmente.

Desde la empresa que brinda servicio en La Plata, Berisso y Ensenada, presentaron a Martinha y aseguraron que “es un placer que una mujer se haya incorporado en el equipo después de tantos años”.

En 1997, Blanca Carnevelli fue la primera colectivera en la ciudad. Ella estuvo a cargo de la línea 518, pero la despidieron sin motivos y sufrió discriminación. Incluso, el caso llegó a la Municipalidad para pedir la intervención de las autoridades.

Desde todos los tiempos, este rubro estuvo compuesto por hombres. Tal es así que, hoy en día, menos del 1% de las licencias profesionales para el transporte de pasajeros en Argentina son de las mujeres.

“Mi sueño se estaba haciendo realidad”: la alegría de Marthina al ser elegida como colectivera en La Plata

En diálogo con 0221.com.ar, la nueva conductora de micros contó que pensó que nunca la iban a llamar de la empresa. Es más, Martinha estaba por mudarse a Canadá ante la falta de trabajo en La Plata.

“Cuando me sonó el teléfono y me dijeron que eran de recursos humanos de Unión Platense me temblaban las manos, mi sueño se estaba haciendo realidad”, expresó. “Me frenaba la idea de no saber qué podría llegar a decir la gente cuando me viera, supongo que va a ser raro para ellos. Es un gran desafío y me gusta, es un orgullo ser la primera y abrir el camino a otras mujeres”, concluyó la mujer.