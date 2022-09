Viviana Gómez es la primera colectivera en la historia de Punta Alta

Viviana Gómez se transformó en la primera colectivera de la historia de Punta Alta, por este motivo la Compañía Puntaltense S.A la presentó en una conferencia de prensa realizada en el SUM de la Biblioteca Alberdi.

Será conductora uno de los coches de la Línea 504 bis. La presentación estuvo a cargo de Fabián Nicoliche, en representación de la empresa rosaleña.

“Viviana está acá no por el hecho de ser mujer, sino porque siempre tuvo el sueño de ser chofer de colectivo, tarea para la que se fue capacitando. Con mucho sacrificio y trabajo llegamos al día de hoy”, dijo Nicoliche.

Fabián Nicoliche y Viviana Gómez en la presentación de la primera colectivera puntaltense. Foto: Vía Punta Alta.

“Queremos visibilizar esto para que muchas mujeres que quizás no se animen, puedan hacerlo aún en un ambiente como el de transporte que fue dominado por hombres. Queremos que sea un mensaje para que las mujeres comiencen a abrirse camino en este trabajo”, agregó.

“Hasta este momento nunca habíamos tenido la valentía de tomar a una mujer, es parte del cambio que comenzamos a hacer en la empresa. Maduramos y hoy tenemos a Viviana formando parte de la Puntaltense. Estamos felices y orgullosos”, dijo.

“Nadie me regaló nada”

La nueva conductora en declaraciones a La Brújula contó: “Estoy muy contenta, esta alegría da mucha satisfacción. No llegué a este lugar por ser mujer, tuve que rendir como todos mis compañeros y nadie me regaló nada”.

“Le agradezco mucho a la compañía y a mis delegados. Fue todo muy rápido, tengo mucha alegría”, expresó emocionada.

Consultada por la elección de su profesión dijo: “Actualmente soy chofer de remis, fui la primera en la empresa luego de 35 años en los que solo hubo nombres. Alentada por la concejal Liliana García dejé el curriculum en la compañía, me llamaron, rendí y me tomaron”, relató.

Viviana Gómez primera colectivera de Punta Alta fue presentada en conferencia de prensa. Foto: Redacción Vía Punta Alta

Viviana dijo que fue muy bien recibida por sus compañeros y sobre todo por la comunidad y los pasajeros.

Consciente de haber marcado un hito en el mercado laboral puntaltense, se ilusiona con no ser la única. “Quienes tengan sueños se animen porque todos pueden llegar”, afirmó.

Sobre la reacción de la familia compartió. “Al comienzo no me creían, hasta que llegó el momento de la entrevista final”.

Sus tareas formalmente comenzaron el último sábado. “Las reacciones de los pasajeros, son de sorpresa fundamentalmente de los más jóvenes, mientras que de las personas más grandes recibe felicitaciones”.