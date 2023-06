La Plata: un violento enfrentamiento entre dos padres terminó con un auto roto y una directora golpeada

Este martes, los ciudadanos de La Plata se preocuparon por un nuevo caso de violencia en una escuela. Esta vez, dos padres discutieron en la puerta de la institución y uno de ellos rompió los vidrios del auto del otro.

El incidente ocurrió en el colegio 4 y 63 de La Plata por un conflicto de “vieja data” entre los hijos de los padres que terminaron a los golpes afuera del establecimiento educativo. Ahora, el agresor fue detenido por “daños y lesiones”.

Según pudo saber 0221.com.ar, el hombre de 38 años rompió los vidrios del auto del padre del compañero de su hijo, un Renault 9, que estaba estacionado en la cuadra del colegio. Los testigos llamaron al 911 y los efectivos policiales de la comisaría Novena llegaron al lugar rápidamente.

La directora del colegio fue agredida por la familia del detenido

Después de que la policía intervino en el caso y se llevó detenido al agresor, la familia de él ingresó a la unidad educativa platense y agredió física y verbalmente a la directora, una mujer de 48 años que no pudo hacer nada para evitar la situación.

La autoridad del colegio 4 y 63 sufrió “lesiones leves, no visibles”, indicaron fuentes al medio local. Los atacantes de la mujer no pudieron ser identificados, por lo que se solicitó la filmación de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para encontrar a los implicados.