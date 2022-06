Siguen lo violentos casos en La Plata, y esta vez la victima un taxista, fue identificado como Juan Carlos Cittaglia que fue encontrando muerto sobre el asfalto en la vía publica. El hecho ocurrió en La Plata, el pasado miércoles y al parecer el pasajero se había negado a pagar y decidió asesinarlo a golpes. El acusado intentó escapar pero finalmente fue detenido por los efectivos policiales.

La victima, Juan Carlos Cittaglia de 46 años conducía un Fiat Siena. Había tomado el viaje que tenía como trayecto hasta la zona 186 entre 519 hasta 520, pero una vez llegado al destino, el hombre se negó a pagar el viaje, y lo asesinó a golpes.

Juan Carlos Cittaglia, el taxista que fue asesinado por un pasajero que se negó a pagar. Foto: Facebook

Un llamado del 911 alertó a los policías, quienes de inmediato intervinieron el lugar y detectaron que la victima se encontraba sin vida. Además profesionales del SAME intentaron reanimarlo, pero no hubo respuestas.

Los efectivos policiales determinaron que a pocos metros del lugar se encontraba el vehículo aún encendido, lograron recaudar algunos testimonios de lo sucedido: indicaron que Cittaglia había sido golpeado hasta acabar con su vida porque el pasajero se negó a pagar el viaje.

Juan Carlos Cittaglia, el taxista que fue asesinado por un pasajero que se negó a pagar. Foto: O221.com.ar

Se determinó que el responsable del asesinato fue un vecino de la zona. Luego de rastrearlo y llegar a su domicilio el hombre de 47 años intentó escapar por la parte trasera de su casa, pero finalmente lo detuvieron. Es el principal sospechoso del crimen.

Mientras tanto, la Fiscalia N°6 sigue buscando pistas para determinar bien lo sucedido.

El dolor de la familia del taxista que fue asesinado en La Plata

Familiares y allegados piden justicia por el crimen de Juan Carlos Cittaglia, además reclaman que los taxistas deberían tener más seguridad. Aseguran que hace poco se había comprado el auto.

El hombre tenía cuatro hijos.“No merecía esto. La familia está muy mal porque salió a trabajar y no volvió”, contó Sonia, colega del taxista.

“Juan Carlos era un pan de Dios. No tengo palabras, nos conocíamos desde hace años. Cuando me enteré sentí mucho dolor y rabia por las cosas que nos están pasando. Yo soy taxista también y se me descose el alma”, contó Juan, amigo de la victima, en una charla con El Día.