¿Estudiar o no a Marx?: una carrera de la Universidad de La Plata se hizo viral por un insólito motivo

“Esto le hacen estudiar a mi hermano en la UNLP, él estudia profesorado de Educación Física”, escribió @DimeEzequiel en Twitter, con una foto del texto obligatorio de su hermano, el Manifiesto Comunista, de Marx y Engels. El tuit desató un enorme debate sobre el plan de la carrera, mientras que algunos justificaban su estudio, otros lo tildaban de “adoctrinamiento”.

Todo comenzó con un simple tuit de @DimeEzequiel, que suele compartir sus ideas políticas y, en su biografía, se define como “libertario”. El joven criticó la inclusión de ese texto, justificando que no tiene nada que ver con la carrera de Educación Física, pero miles de tuiteros saltaron a expresar sus diferentes puntos de vista.

El viral tuit sobre la UNLP y Marx. Foto: Twitter

Las divididas posturas sobre El Manifiesto Comunista en la carrera de la UNLP

El comentario del chico desató todo tipo de reacciones: si bien él explicaba que incluir esos temas en una carrera de ese estilo era “adoctrinamiento”, la mayoría de los usuarios justificaban el estudio de todas las corrientes dentro de una carrera. A partir de todas las consultas que recibió, @DimeEzequiel explicó que el texto pertenecía a la materia Sociología.

Muchos hicieron énfasis en que Marx es un filósofo y se debería estudiar como cualquier otro: “Es normal estudiar eso en cualquier universidad, es parte de la materia Sociología”, “¿Y qué tiene de malo? Salvo que sea solo comunismo lo que le hacen estudiar. Para distinguir criterios y vertientes es necesario conocerlas todas...”.

Los tuits virales sobre El Manifiesto Comunista. Foto: Twitter

Otros agregaron que el hecho de incluir un tema en el estudio no significa adoctrinar: “Qué mal que pensás de tu hermano si crees que con esa edad no puede tener pensamiento crítico y lo adoctrinan como si fuera un jardín de infantes”, “A mí en la UBA me hicieron leer la doctrina fascista. No sé qué te asusta, no sabe reflexionar o analizar?”.

Algunas de las respuestas más polémicas del usuario fueron “Parece que el adoctrinamiento en Argentina es tan fuerte que los adoctrinados vienen a comentar que ‘esto no es adoctrinamiento’” o “Es obvio que nadie se va a volver comunista por leer ese panfleto, pero solo presentarle una perspectiva lo vuelve adoctrinamiento y aumenta las probabilidades de que alguien tienda a serlo, sino mira quienes gobernaron las últimas décadas, políticos con esas tendencias”.

Los memes de los usuarios sobre el plan de estudios y Marx

Muchos se tomaron el tema con humor y no dejaron de hacer memes sobre la situación. Algunos compartieron textos que no tenían nada que ver con la carrera, a modo de chiste sobre los planes de estudio.