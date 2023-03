El intendente de La Plata dijo que tendrán el Día de la Solidaridad: ¿Cuándo y por qué será?

El intendente de La Plata, Julio Garro, estuvo presente en la apertura de las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y contó que se establecerá el Día de la Solidaridad Platense en conmemoración por lo ocurrido el 2 de abril de 2013, la trágica inundación que dejó varios muertos.

Se cumplen 10 años de la tragedia, por lo que Garro considera que será un día muy especial para todos los platenses. Además, coincide con el Día de los Veteranos de Malvinas, por lo que claramente será feriado.

El 2 de abril de 2013 ocurrió la peor inundación que sufrieron los vecinos de La Plata, ese día cayeron alrededor de 400 milímetros de agua. Se inundaron casas, autos, colegios y, según la justicia, fallecieron 89 personas, aunque los vecinos aseguran que fueron más.

Muchas familias quedaron atrapadas en sus viviendas, algunos ni siquiera pudieron regresar a sus casas hasta el otro día y otros no pudieron ser rescatados. Los teléfonos celulares estaban colapsados y la electricidad también.

Julio Garro aseguró que la inundación del 2 de abril de 2013 fue “la mayor tragedia” en la ciudad

En su discurso del inicio de las sesiones ordinarias, Garro expresó que el 2 de abril es un día que los platenses tienen marcado en lo más profundo. “Es una herida que duele terriblemente cada vez que la recordamos”, aseguró.

El intendente remarcó que fue la “mayor tragedia” que pasó en la ciudad, ya que, según él, “falló una manera de hacer las cosas. Esa manera que consideró que no era importante tener un sistema de respuesta ante la emergencia climática. Que dejó crecer la ciudad sin ningún tipo de orden ni planificación. Que se negó a hacer las obras que no se ven, e hizo oídos sordos a todos los que advertían sobre el tema. Que no escuchó a nadie”.

De esta manera, el jefe comunal informó que el próximo 2 de abril será feriado por el Día de los Veteranos de Malvinas, pero también por el Día de la Solidaridad en La Plata con el motivo de no olvidar la trágica inundación.