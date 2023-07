El carnicero de La Plata que descubrió su pasión por el ajedrez, desafía a sus clientes a competencias y entrega carne como premio

Quique es un ensenadense que tiene su propia carnicería hace años y ama lo que hace. Sin embargo, descubrió que tiene otra pasión y comenzó a compartirla con el mundo, para finalmente, terminar uniendo ambas: el carnicero organiza torneos de ajedrez en su propio negocio y otorga kilos de asado a los ganadores.

Enrique Narciso Valdez es principiante en el ajedrez, comenzó a jugar en pandemia y aseguró que ama este deporte lo ayuda a “resolver sin quejarse”, ya que es un juego que requiere tranquilidad, paciencia y sobre todo, estrategia. “Había un montón de cosas en las que yo me consideraba quejón y el ajedrez, evidentemente, me ha ayudado. Ahora no me quejo tanto. Las cosas tienen solución y esta es la manera más efectiva de buscarla. Además es divertido”, contó.

El carnicero que desafía a sus clientes a jugar torneos de ajedrez. Foto: 0221.com.ar

El carnicero tiene 46 años y hace 28 trabaja de esto, abrió su primer comercio en 2006 con su propio nombre y ahora se llama “Carnicería Tradicional Quique”, ya que su forma de trabajar es como “la de antes”: exhibe las reses para que los clientes puedan verlas y se destaca por su cálida y personalizada atención.

Los torneos de ajedrez en una carnicería de La Plata

Para difundir su pasión por este juego, a Quique se le ocurrió organizar competencias de ajedrez dentro de su propia carnicería. Quien logre vencerlo se llevará 2 kilos de asado, por lo que muchos se vieron motivados, tanto por el llamativo premio como por pasar un buen rato con el hombre.

El carnicero que descubrió su pasión por el ajedrez. Foto: 0221.com.ar

Una vez que tuvo todo listo para comenzar a jugar, lo publicó en sus redes invitando a los vecinos: “Quien quiera venir a jugar por dos kilos de asado, acá estamos. Horacio Cestino esquina San Martín”.