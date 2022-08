Conocé a Corchito, el perro viral de La Plata que siempre viaja en el micro Oeste

En La Plata hay un perro famoso: Corchito, que todas las mañanas acompaña a los conductores de la línea Oeste y su video se volvió viral en TikTok. Si bien tiene una dueña, cada día opta por subirse al rodado y hacer de copiloto.

Gracias a los videos de Lucas Federico Ocaña, uno de los choferes de la empresa, el canino se viralizó rápidamente en la red social. Lo llamativo del animal no solo es su carisma, sino también que viaja con el trabajador por gusto.

El chofer contó: “La gente me dice que lo adopte, pero él ya tiene dueña y ella vive a dos cuadras de la parada. Un día la dueña pasó y nos dijo que el perro era de ella, nosotros la dejamos que lo pase a buscar, pero el animal regresa solo”.

Cómo comenzó la travesía de Corchito en los colectivos de La Plata

Corchito conoció a Ocaña a principios de 2022, y desde entonces se volvieron inseparables. Una mañana, el can se acercó hasta el rodado y comenzó a ladrar para que lo dejen entrar.

Sin dudarlo, el conductor abrió las puertas para que pudiera subir. Lo que no supo es que le dio paso a una gran amistad que no terminó y cautivó a cada pasajero que viajaba en el colectivo. “Yo creo que tenemos una relación especial, porque desde que lo conocí se me puso a los pies”, afirmó.

Lucas, el chofer platense de la línea Oeste, siempre acompañado por Corchito. Foto: @lufedeoca

Cada vez que escucha llegar los colectivos, él audaz perrito sale corriendo y va hacia ellos. Se sube al rodado y duerme, los mira, los acompaña mientras trabajan y cuando descansan también. En el caso de Ocaña, trabaja hace 15 años como chofer para el refuerzo de servicios.

“Corchito es un integrante más que nos alegra la jornada laboral”, indicó. También contó que come con ellos bizcochitos, pizza e incluso asado, y si bien opinan que no es un lujo, él es feliz con esas comodidades.

Mirá las fotos y videos más tiernos de Corchito

Corchito, el compañero fiel de los choferes del micro Oeste. Foto: @lufedeoca