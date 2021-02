La diputada provincial bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo manifestó este lunes que se arrepiente de haber perseguido a los motociclistas que confundió con motochorros que la habían asaltado en Año Nuevo y enfatizó que su marido, Juan Ignacio Buzali,, es la única persona del país que está presa “por cuatro puntos de sutura” aplicados a una de las víctimas.

“Hoy no lo seguiría de vuelta sabiendo cómo es la situación en nuestra ciudad, con pocos móviles. También hablo por él. Pusimos en riesgo nuestra vida y la vida de terceros. Ahora esperaría más a la policía. No me parece mal comprometerse. Hoy llamaría al 911 y nada más”, dijo en TN.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, pidió formalmente la prisión preventiva del marido de Píparo por doble tentativa de homicidio. Asimismo, determinó que después de que la legisladora provincial fue asaltada por un grupo de motochorros, el matrimonio persiguió con su auto, atropelló y arrastró a un motociclista y su acompañante, tras confundirlos con los delincuentes que los habían abordado anteriormente.

Al referirse a su marido, opinó que “merece estar con sus hijos y esperar el proceso” en su casa “en un país donde absolutamente no hay ninguna persona presa por cuatro puntos de sutura” que le debieron aplicar a uno de los motociclistas heridos por Buzali.

“Esto es lo que yo no puedo explicarles a mis hijos. No puedo educar a mis hijos diciéndoles ´tu papá es la única persona tras las rejas por cuatro puntos de sutura. Pero es la verdad. Hoy lo que le tengo que decirles a mis hijos es que está a disposición de la justicia, no se por cuanto tiempo”, agregó.

Por último, Píparo se refirió a lo que sucedió aquella noche en que, tras ser asaltada en la puerta de la casa de su suegro por motochorros, decidió perseguir a un grupo de motociclistas que confundió con los ladrones.

“Para mí eran ellos, reconocí un buzo turquesa. Los empezamos a seguir desde una cuadra, llamo al 911, les digo ´estoy atrás de las personas que me robaron, tienen dos armas´”, contó.