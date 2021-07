En el marco de las próximas elecciones y luego de que el espacio Juntos por Cambio decidiera quienes serán sus candidatos. Carolina Píparo tomó distancia de la principal fuerza opositora y acordó lanzar su candidatura como compañera de José Luis Espert para las elecciones 2021.

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula”, contó Piparo en su cuenta de Twitter donde compartió una imagen junto a Espert.

De esta forma, José Luis Espert y Carolina Píparo serán los principales nombres en la boleta de “Avanza Libertad”, la propuesta electoral del economista liberal.

“José Luis (Espert) propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no”, escribió Píparo en su red social.

Y continuó: “Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos. Di batallas y acompañé aquellas que sentí justas, porque las batallas nunca son fáciles, pero siento que siempre vale la pena darlas“.

“Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura”, dijo en referencia a su paso por Juntos por el Cambio.

Asimismo, agradeció “la incondicionalidad de aquellos que estaban, están y estarán en las buenas y en las malas”, sin especificar nombres.

Sobre su incorporación a “Avanza Libertad”, expresó: “A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar”, al tiempo que manifestó la crítica situación económica en la provincia durante la gestión de Axel Kicillof.

“Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna”, señaló Píparo.

En este marco, puntualizó: “A los que aún no tienen su segunda dosis, a cada jubilado, a cada desocupado ya cada familia que hace malabares para llegar a fin de mes, a quienes resignamos calidad de vida, pero no nos resignamos porque creemos que un presente y un futuro mejor son posibles. Me van a encontrar siempre defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo”.

Por su parte, José Luis Espert expresó en su cuenta de Twitter: ”Caro, te agradezco profundamente y me pone muy feliz que hayas aceptado mi propuesta. Espero estar a tu altura ya la de cada bonaerense que necesita de nuestra voz y nuestro trabajo”.