Avanza la investigación por la estafa piramidal en Ensenada: habría más de 5000 damnificados

Esta semana, la localidad platense, Ensenada, fue el foco de las miradas por los violentos saqueos e incendios que protagonizó un grupo de vecinos. El motivo fue la estafa piramidal que habría realizado una joven de 22 años. La investigación continúa y se estima que las víctimas de la estafa serían unas 5000 personas.

Los disturbios sucedieron este martes por la medianoche entre el Pasaje Dolores e Ingrasia, cuando los vecinos fueron a la casa de Antonella Rocha, una joven de 22 años de nacionalidad boliviana, que sería la responsable por la estafa piramidal.

Así quedó la casa de la mujer imputada tras los saqueos en Ensenada. Foto: 0221.com

Los vecinos damnificados por las estafas

Según las primeras investigaciones, se supo que habría 5000 víctimas de estafa y la Justicia se encuentra investigando. Sin embargo, muchas de ellas habían pagado su dinero en efectivo, por lo que será más difícil demostrarlo. Aún así, varias realizaron transferencias bancarias.

Luego del escándalo por los saqueos y de que la situación se volviera conocida, nuevos testigos y víctimas contaron su versión y denunciaron a la mujer de 22 años. Según las declaraciones de las víctimas, la estafa consistía en que debían otorgar una suma de dinero y ella devolvería el doble a la semana siguiente. Sin embargo, al tiempo, habría dejado de cumplir sus promesas.

Las palabras de una de las empleadas de la acusada

A raíz de lo sucedido, una de las empleadas que trabajaba con Antonella Rocha, que había recibido transferencias a su alias, rompió el silencio: “Quiero pedir disculpas a todos, a todos los que depositaron en mi alias, yo solo trabajaba ahí, yo no manejaba la plata que entraba. Ella nos pedía nuestros alias a las chicas para que pueda ingresar la plata”.

Además, agregó: “No soy una mala persona, jamás cagué a nadie con nada, con plata mucho menos. A mí la plata que me ingresó a Mercado Pago la transfería para los pagos que nos daba autorización ella, jamás toqué un peso. Me terminaron bloqueando el Mercado ese día por la cantidad de plata que ingresó y me suspendieron la cuenta hasta el 8 de enero”.

“Me están amenazando de muerte, están publicando fotos de mi hija, quieren romperle la casa a mi abuelo y a mi mamá que no tienen nada que ver con todo esto”, expresó la empleada de Antonella Rocha, en su descargo en redes sociales.