Habló la joven acusada por la estafa piramidal en Ensenada: los detalles del incidente que provocó saqueos y violencia

Este miércoles se conoció el escándalo que había protagonizado el día anterior un grupo de vecinos de una localidad platense, quienes, al enterarse de que habían sido víctimas de una estafa piramidal, decidieron saquear la casa de la joven acusada ¿En qué consistía la estafa y qué dijo la joven de 22 años al respecto?

Entre el Pasaje Dolores e Ingrasia, en Ensenada, se vivió un episodio de terror cuando un grupo de personas se acercaron a la casa de Antonella Rocha, una joven de nacionalidad boliviana de 22 años, que habría sido la iniciadora de estas estafas. Los platenses vaciaron y prendieron fuego la casa, hirieron a un policía y saquearon un local de motos. Hay 15 detenidos.

Cómo fue la estafa piramidal en Ensenada

Según lo denunciado por las víctimas, la mujer les prometía que si le entregaban una cantidad de dinero, en tan solo una semana, les devolvería el doble. Además, contaron que, al principio, devolvía todo en tiempo en forma y por eso muchas personas confiaron en su servicio.

Al tiempo, los vecinos comenzaron a notar que no les devolvía lo que les prometía y se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa. Según indicaron testigos, podría deber hasta unos 80 millones de pesos.

Así quedó la casa de la mujer imputada tras los saqueos en Ensenada. Foto: 0221.com

La declaración de la mujer acusada de estafadora

La joven de 22 años publicó un descargo en sus redes: “Se me fue la situación de las manos, no di a basto haciendo yo sola los pagos. Creí que contratando más gente iba a poder agilizar las cosas, pero por más datos que anoten no llegaban a preparar los pagos, si no se hubieran bloqueado las cuentas todo sería más rápido. Mis asistentes me prestaron sus cuentas para poder avanzar con sus pagos y lo único que logré es que se bloqueen las de ellas también”, escribió.

Además, indicó: “VOY A RESPONDER POR CADA UNO DE SUS PAGOS LES PIDO DISCULPAS Y NO METAN A GENTE QUE NO TIENE NADA QUE VER. Apenas pueda vuelvo a comunicarme”. El posteo recibió más de 200 comentarios, donde la mayoría exigía la devolución de su dinero: “Mientras me des lo que puse ya está! Mis hijas y yo necesitamos lo que es nuestro”.