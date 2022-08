Saltó la térmica: investigarán aumentos en las facturas de electricidad en Jujuy

“No entendemos por qué razón Ejesa generó este tipo de incrementos en los distintos segmentos de usuarios residenciales”, fue la frase con la que el gobernador Gerardo Morales antecedió, de modo terminante, el anuncio de una auditoría que se realizará de forma inmediata a la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa) por los aumentos registrados en la última facturación, a la vez que ordenó la prohibición de cortes y suspensión del servicio a los usuarios que no abonen sus facturas.

En una presentación ante la prensa local en la Casa de Gobierno, Morales se dijo “muy molesto” y expresó su “preocupación” por la última facturación de Ejesa cuando lo que se había autorizado, recordó, era “un incremento en dos etapas de un 24 por ciento: primero un diez por ciento y luego un 14 por ciento”, pero para sorpresa de la población en general “llegaron facturas con 200, 250 y hasta 300 por ciento a muchos usuarios, una situación que nos tiene realmente molestos”, remarcó.

Con el mandatario, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno estuvieron los ministros de Infraestructura, Carlos Stanic; y de Producción, Exequiel Lello; el secretario de Energía, Mario Pizarro; y el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Su.Se.Pu.), Carlos Oehler.

EL RECLAMO TAMBIÉN EN LAS CALLES

El viernes pasado varias organizaciones sociales de Jujuy había convocado a una marcha en rechazo a los incrementos observados en las facturas de la energía eléctrica que recibieron los usuarios en la provincia, que según los organizadores tuvieron aumentos superiores al 100%.

El reclamo fue expresado por militantes de agrupaciones sociales que avanzaron por las calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Superintendencia de Servicios Públicos, el órgano estatal que tras una audiencia pública autorizó los aumentos a nivel local por el 24% ya mencionado.

Ahora será la Su.Se.Pu. la responsable de implementar la auditoría para determinar si hay irregularidades en la facturación del consumo de la energía eléctrica.

Dicha auditoría a todo el parque de medidores de la provincia se realizará con presencia de escribanos públicos, técnicos de la Secretaría de Energía y de Ejesa, se informó además en la conferencia de prensa.

“Hasta que la auditoría no esté terminada, se dispone en la resolución nº 225 de la Su.Se.Pu. que la empresa no puede realizar suspensiones ni cortes de servicios”, advirtió a la vez, subrayando que “Ejesa, bajo ningún punto de vista, puede cortarle el servicio de nadie, hasta que no se dilucide la situación”.

De esta manera, todos los usuarios que hayan sufrido aumentos que excedan el 24% autorizado por la Provincia, más los incrementos autorizados por Nación -con lo que en total no debería superar el 60%- deberán dirigirse a la empresa Ejesa para realizar los reclamos correspondientes, dijeron los funcionarios.

Por su parte, el presidente del directorio de la Su.Se.Pu., Carlos Oehler, explicó que con la resolución “ponemos foco no solo al tema de la medición sino también hacer un análisis integral del sistema de facturación” de la prestadora del servicio.

“Hay un procedimiento de traslación de la lectura a la base de datos y también un procedimiento que va de la base de datos a la facturación. Hay que auditar toda la cadena para ver si en algún lado se está cometiendo un error y proceder en consecuencia”, explicó Oehler.