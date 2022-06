Frente a cierta inquietud generada entre los usuarios por eventuales incrementos en el cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica a raíz de la convocatoria a audiencias públicas abierta por la Superintendencia de Servicios Públicos provincial (Su.Se.Pu.), el Gobierno de Jujuy se adelantó a cualquier decisión en aquel sentido y dispuso que la denominada “tarifa social eléctrica” seguirá vigente en toda la provincia. Actualmente ese beneficio alcanza a un segmento de aproximadamente 55.000 usuarios, dijeron fuentes oficiales.

El anuncio fue formulado por el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, quien en diálogo con medios locales puso en relieve que en la ponencia del Gobierno provincial -que intervino en la audiencia pública en su carácter de “poder concedente” de la concesión-, se adelantó la voluntad de “mantener la tarifa social que hemos venido sosteniendo durante estos años y que Jujuy fue una de las pocas provincias que logró hacerlo”, resaltó.

Este beneficio está vigente desde el año 2019 y en ese plano el funcionario recordó que “hoy tenemos un universo de 55.000 usuarios con tarifa social” en todo el territorio jujeño.

Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy.

EL ROL DE LA SU.SE.PU.

En la misma línea, la Su.Se.Pu. confirmó la continuidad del beneficio de la tarifa social en el servicio de energía eléctrica para usuarios de uso residencial, como también el acceso a la inscripción en el registro pertinente, para lo cual los interesados deberán reunir una serie de requisitos establecidos en la resolución 14-SUSEPU-2017 publicada en el Boletín Oficial y que se puede consultar en la página web del organismo.

Acerca de lo que es el proceso que sigue a las audiencias púbicas, el Secretario de Energía explicó los pasos a dar, en el sentido que “una vez concluida la audiencia pública de la que participaron con diversas ponencias organismos de defensa del consumidor, usuarios, funcionarios de la Secretaria de Energía, sindicatos y demás, se resolverá los nuevos cuadros tarifarios”.

Al mismo tiempo buscó llevar tranquilidad a la población explicando que aún “no fue emitida la resolución correspondiente” sobre los aumentos de la tarifa eléctrica en razón de que, para llegar a esa instancia, en esta etapa se discute “desde lo tarifario hasta cuestiones que tienen que ver con obras como la extensión de redes, (la cobertura a) nuevos barrios”, entre otros ítems.

También puntualizó Pizarro que “el estudio de los cuadros tarifarios le corresponde a la Su.Se.Pu., y en esto debemos ser responsables para no generar algún tipo de expectativas, para no generar malos entendidos”, remarcó, no sin dejar expresado el compromiso de “seguir manteniendo pautas para llegar a los más vulnerables, a los clubes deportivos, asociaciones y fundaciones civiles que estén atravesando situaciones que ameriten que el Estado pueda resolver el problema”, completó.

En lo que respecta al acceso a la “tarifa social eléctrica”, la Su.Se.Pu. informó que los usuarios interesados en postularse al beneficio podrán inscribirse en la página web susepu.jujuy.gob.ar o bien recurriendo a la empresa prestataria del servicio.

Por otro lado, el organismo provincial aclaró que el reempadronamaiento que se anunció a nivel nacional y que se tramita a través de la Anses, “no se está llevando a cabo en la Provincia de Jujuy”.