Paro docente en Jujuy: “No vamos a negociar en medio de un conflicto”, dijo Morales

Si bien el detonante del estado de movilización en el que permanece la docencia jujeña hace más de una semana fue el reclamo de una recomposición salarial, otros dos temas periféricos a ese eje cobraron volumen en los últimos días, y para los tres tuvo respuestas el gobernador Gerardo Morales este martes cuando habló ante las cámaras de televisión para enviar un mensaje a la dirigencia sindical y educadores en particular y a la ciudadanía en general.

Respecto del primer ítem, Morales confirmó para el sector docente la liquidación de los haberes de junio y primera cuota del sueldo anual complementario con base en la grilla salarial formulada el viernes. “El aguinaldo y sueldo de junio se liquida con la propuesta última, que establece un piso de 179.000 pesos entre otras medidas que mejoran la composición del salario”, dijo, a la vez de puntualizar que “con el esquema planteado, el 65 por ciento de los docentes -encuadrados en categoría 14- están en más de 207.000 pesos”.

“HASTA ACÁ LLEGAMOS”

La propuesta que el Gobierno hizo a los sindicatos docentes establece un salario inicial de 179.000 pesos y la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del adicional no remunerativo bonificable y el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de 4.000 pesos a docentes de hasta cinco años de antigüedad, entre otras mejoras.

“Es lo que podemos, hasta acá llegamos”, dijo Morales dando a entender que el paquete ofrecido es lo máximo que el presupuesto provincial permite afrontar, y tras plantear que “niños y jóvenes necesitan seguir estudiando”, exhortó a los docentes a “volver al trabajo este miércoles”, lo que también redundará en “evitar la aplicación de descuentos de días de paro y presentismo, concepto que equivale a veinte mil pesos aproximadamente”, señaló.

EL DECRETO CAE, LA REFORMA SIGUE

Los otros dos temas que sobresalen en la lista de reclamos son la reforma constitucional que avanza en Jujuy y el controvertido decreto 8.464 dictado el viernes último para redefinir un artículo del Código Contravencional de la Provincia en aspectos vinculados a protestas en la vía pública.

“Hemos escuchado a los dirigentes. Me comprometo a derogar ese decreto; ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar, porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, avisó.

En el marco de la presentación a la prensa de la Intergremial de Jujuy este martes, los sindicatos docentes ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado. Foto: Prensa SEOM

En cuanto al rechazo a la reforma constitucional expresado por los docentes movilizados, Morales interpretó que “hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado”, dicho esto en referencia al resultado electoral del pasado 7 de mayo que lo consagró ganador en la categoría convencionales constituyentes con el 49,77 % de los votos.

“Vamos a prohibir el corte de ruta y calles, que es un delito, lo anuncié el año pasado”, recordó el Gobernador y aprovechando esa línea ratificó que “la reforma de la Constitución se va a empezar a votar mañana”, por este miércoles.

UN RECLAMO LEGÍTIMO, UNA ACTITUD EJEMPLAR

Hablando de los acontecimientos de los últimos días, Morales reconoció “la actitud ejemplar de los docentes en el marco de un reclamo legítimo”, pero llamó a los trabajadores a “no dejarse usar políticamente por la Izquierda y el kirchnerismo”.

“Sobre la necesidad salarial cabalga toda la política, desde la Izquierda hasta Milagro Sala, pasando por la diputada Carolina Moisés, al solo efecto de causar caos”, acusó entonces y apuntó que con el reclamo salarial “inclusive mezclaron el tema de la reforma parcial de la Constitución”.

En ese plano garantizó que en esta actualización de la Carta Magna de Jujuy “no se toca” el artículo 32 referido al derecho de reunión y de manifestación: “Este punto no está incluido en la ley de reforma, por lo tanto seguirá vigente y sin modificación alguna, porque es una conquista de la democracia”, sostuvo.

“Lo que prohibiremos son los cortes de rutas y calles y la toma de edificios públicos, tema que no es nuevo, porque fue planteado el año pasado y se discutió durante toda la campaña”, recordó también.