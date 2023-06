Sexto día de paro de los sindicatos docentes, con un congreso y marcha en Jujuy

En la que es la sexta jornada consecutiva de un paro por tiempo indeterminado que cumplen desde hace una semana y no obstante tener en sus manos una nueva propuesta formulada el pasado viernes, los sindicatos docentes jujeños realizan este lunes una nueva marcha en reclamo por recomposición salarial y contra la reforma constitucional local. Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia adelantó que convocará para este martes a reunión paritaria general a los gremios que nuclean a los trabajadores estatales.

La movilización de este lunes fue convocada para las 10:00 por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), con la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

Las columnas de manifestantes se concentrarán en las sedes de las organizaciones gremiales convocantes y luego confluirán en la plaza Belgrano frente a la Casa de Gobierno provincial, indicaron fuentes sindicales.

UNA NUEVA PROPUESTA, PERO SIN PARO

En la mesa técnico salarial que se reunió el viernes pasado, funcionarios del Ministerio de Hacienda de Jujuy entregaron a los dirigentes de ADEP, CEDEMS, AMET, OSDEA, SADOP y UDA “una propuesta salarial superadora” que estuvo siendo evaluada en asambleas zonales de los dos principales gremios de la docencia local durante el sábado y el domingo.

El jueves último la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, y la secretaria de Finanzas, Silvana Muñoz, acompañadas por los abogados Luis Paz, Natacha Freijo y Lorena Mamaní en representación de ANDHES, presentaron un habeas corpus preventivo colectivo en la Justicia, previo a la movilización del pasado viernes. Foto: Prensa CEDEMS

“Hay un cronograma de asambleas que se viene desarrollando en distintas localidades para brindar en detalle el impacto de esta propuesta salarial”, señaló en declaraciones a la prensa la secretaria general de la ADEP, Silvia Vélez.

La propuesta que formuló el Gobierno jujeño incluye un salario inicial de 179.000 pesos, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de 4.000 pesos a docentes de hasta cinco años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.

El ofrecimiento tendría vigencia “en la medida que el lunes, 12 de junio, se reanude la actividad áulica”, dijo el Gobierno.

Asimismo, en respuesta a diversos planteos presentados por los dirigentes gremiales, el Poder Ejecutivo “se compromete a acompañar esta propuesta” con medidas para “eficientizar los trámites administrativos, como altas en las liquidaciones, reconocimiento médico, trámites en Recursos Humanos, Junta de Calificación y Licencias, entre otros”, dice un comunicado oficial.

LA PROPUESTA BAJO ANÁLISIS

En este marco, la ADEP anunció que realizará un congreso provincial este lunes desde las 15:00 en el salón de la CTA ubicado en la calle Ramírez de Velasco de la capital provincial, para fijar posición respecto del ofrecimiento.

Por su parte, acerca de la nueva propuesta del Gobierno, la comisión directiva del CEDEMS advirtió que “el básico absorbió conceptos remunerativos bonificables, es decir que ya se venía cobrando”. Este lunes el nucleamiento de los profesores movilizará junto a otros sindicatos de la educación.

A modo de referencia de cómo impactaría la nueva propuesta, voceros oficiales citaron algunos ejemplos de sueldo neto ley (antes de embargos y descuentos comerciales) y que incluye FONID y Conectividad, sin considerar la hora de Jornada Extendida:

Maestro de grado jornada simple de 0 a 5 años, $179.000.

Maestro de grado jornada simple 6 años, $182.477,72.

Maestro de grado jornada simple 10 años, $190.871,68.

Maestro de grado jornada simple 15 años, $207.659,60.

Maestro de grado jornada simple 23 años, $245.432,41.

Maestro de grado jornada simple 30 años, $270.614,29.

Alejandro Nieva, presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente de Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Como parte de los reclamos invocados desde la semana pasada, el gremio del nivel medio y superior planteó además que la reforma de la Carta Magna provincial que impulsa el Gobierno y se debate actualmente en una Asamblea Constituyente, “pone en peligro los derechos adquiridos y consagrados en la actual Constitución Provincial”, lo que fue terminantemente negado por el oficialismo, como en el caso del presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nieva, quien sostuvo que la Carta Magna actualizada “ampliará derechos” y resaltó que “bajo ningún concepto los restringirá”.

En declaraciones periodísticas, Nieva objetó la posición de “fracciones políticas” que “desde la intencionalidad cabalgan sobre legítimos reclamos sociales”, los cuales -señaló- “se pudieron manifestar recientemente sin que el Estado haya promovido acción alguna que limite el derecho a manifestar”, dicho esto en referencia a las masivas movilizaciones de los últimos días.

“Es por ello que lamento la intencionalidad de estos grupos políticos, empeñados en llevar incertidumbre y preocupación a los jujeños”, completó el convencional Nieva.