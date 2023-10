“No veo que los sindicalistas protesten por la inflación”, dijo Gerardo Morales

En un potente discurso de campaña pronunciado en San Pedro de Jujuy, el jefe del radicalismo nacional y gobernador de la provincia, Gerardo Morales, planteó como “imposible que permitamos como pueblo un presidente que quiera privatizar la educación y la salud públicas”, en referencia al candidato libertario Javier Milei, de quien aseguró que “no conoce el país, no conoce el Estado, tampoco tiene equipo”, como también objetó que “no veo a organizaciones que protesten por la inflación y sindicalistas que vayan contra el Gobierno” del ministro Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UxP).

Morales acompañó a los candidatos a legisladores nacionales del Frente Cambia Jujuy (FCJ) Mario Fiad y Jorge Rizzotti en el cierre de la campaña proselitista en aquella ciudad ramaleña, jornada que había comenzado con una “camicaravana” por diferentes barrios y calles céntricas, en cuyo transcurso insistió con el mensaje de que “necesitamos los dos senadores y dos diputados nacionales para defender a Jujuy” en el Congreso de la Nación.

Militantes de todos los barrios sampedreños asistieron al cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy para las elecciones del domingo 22. Foto: Vía Jujuy

Finalizada la recorrida, el Gobernador habló ante la concurrencia reunida en el acto de cierre, comenzando por pedir a los militantes y dirigentes “hablar respetuosamente y con humildad” con quienes votaron por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en las PASO de agosto “y explicar las razones por las que es imposible que permitamos como pueblo un presidente que quiere privatizar la educación y la salud públicas”.

Dijo también de Milei que “no conoce el país, no conoce el Estado, tampoco tiene equipo”, lo que contrastó con el perfil de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) que “tiene que ser presidenta porque tiene equipo, un plan y conocimiento de cada pueblo de la Argentina”, aseguró.

En esa línea Morales advirtió que el líder de LLA “está diciendo que nos va a quitar la coparticipación a todas las provincias”, posición que asume “porque no conoce las provincias, no conoce el país profundo que produce y trabaja, solo conoce la Capital Federal y está enredado en una locura que no le podemos permitir”.

En ese punto hizo una firme defensa de la obra pública y criticó la idea de Milei de que por razones de rentabilidad las obras para la provisión de agua potable a la población estén a cargo de empresas privadas y no el Estado.

UN “BURRO”, LA BRONCA Y LA INFLACIÓN

“Un derecho es un derecho, esto es lo que no entiende este ‘burro’, porque es un burro y un loco”, remarcó Morales, para entonces comparar que “nosotros cuando llegamos (al Gobierno) hicimos todo lo contrario: estatizamos Agua Potable” y así es como “en estos ocho años incorporamos 180 mil nuevos usuarios y siempre estamos atendiendo a los que menos tienen”, ejemplo de lo cual -mencionó- es que en la provincia “setenta mil familias tienen una tarifa social para energía eléctrica”.

Volviendo a la esfera nacional, asumió que la “bronca del electorado” es “justificable” por “la inflación del (Gobierno del) Frente de Todos”, ante lo cual alertó que “el peor atajo de reacción de la bronca es votar por Milei”.

También arremetió contra el kirchnerismo diciendo que “son unos caraduras” y contra el gremialismo oficialista por cuanto “no veo que los sindicalistas hagan ningún paro, que sí se los hicieron a (Raúl) Alfonsín y a (Mauricio) Macri, ni veo a organizaciones que protesten por la inflación y que vayan en contra del Gobierno. Están muy calladitos”, reprochó.

En la modalidad "camicaravana", el gobernador Gerardo Morales; los candidatos Mario Fiad, Jorge Rizzotti y Claudia Machaca, y el intendente Julio Bravo recorrieron San Pedro de Jujuy previo al acto de cierre de campaña. Foto: Vía Jujuy

Finalmente, planteado este escenario encomendó a la militancia y la dirigencia de Cambia Jujuy trabajar en estas horas de definición para “recuperar los votos que fueron a Milei, hablando puerta a puerta” con los vecinos, “especialmente con los jóvenes”, avisándoles “que si votan por Milei se va a caer la universidad pública”.

“Está en nuestras manos el resultado del domingo que viene”, le dijo también a la concurrencia, y convocó por último a que “ratifiquemos el rumbo en estos cuatro años que vienen, porque tenemos que seguir trabajando juntos, unidos, con toda la energía” a favor de la provincia.