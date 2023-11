Emprendedoras jujeñas que son ejemplo de inclusión, sostenibilidad y éxito

Con motivo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se recuerda cada 19 de noviembre, tres emprendedoras locales dieron su testimonio a VíaJujuy en torno a la fecha, uno de cuyos objetivos, según explica el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), es “reconocer el trabajo de todas las mujeres emprendedoras y empresarias, para promover la igualdad de género en el ámbito de la producción y el empleo”.

INCLUSIÓN LABORAL, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Desde hace aproximadamente ocho años, la licenciada en Administración de Empresas Ana Huergo, cordobesa que hace quince años radica en Jujuy, lleva adelante en esta provincia un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad en sus locales de la franquicia de la marca Grido.

Ana Huergo, licenciada en Administración de Empresas y titular de franquicias de la marca Grido en Jujuy. Incansable impulsora de un programa de Inclusión Laboral Para Personas Con Discapacidad en la provincia. Foto: Redacción Vía Jujuy

“El proyecto -describe la empresaria- nació de una inquietud que tuve desde que empezamos con la heladería en Jujuy”, ya que “teníamos labores como la limpieza y el orden del salón, que no eran complicadas de hacer, pero que no las realizábamos por falta de tiempo o porque estábamos siempre ocupados con tareas urgentes, por lo que siempre quedaban relegadas”.

Al mismo tiempo Ana comenzaba a preguntarse “¿cómo puede ser que haya personas que deseen trabajar y que no tengan posibilidades de hacerlo?”, pensando en “personas que puedan dedicarse a tareas sencillas pero necesarias, y que a su vez puedan cambiar sus vidas”.

ACCIÓN Y REACCIÓN: 16 CASOS DE INCLUSIÓN

“Fue entonces cuando me contacté con la gente de APPACE, que me recibieron felices”, recuerda con una amplia sonrisa, no sin subrayar que antes de conectarse con los directivos de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) para promover su proyecto, “pasé por otros organismos y entidades, y siempre había alguna burocracia o algo que impedía concretarlo”, apunta.

En cambio “con ellos fluyó: al momento me contactaron con Diego Maldonado del Ministerio de Trabajo, y las tres partes -APPACE, el Ministerio y Grido- pudimos crear un programa (de inclusión laboral) disponible para cualquiera que desee hacerlo suyo, aunque no se le da la difusión que, en mi opinión, debería tener”, acota la entrevistada.

“Desde ese momento pusimos en práctica la inclusión laboral, y luego se fueron sumando otros colegas de Grido”, destaca encantada la licenciada Huergo.

Ana Huergo y el gobernador Gerardo Morales firmaron con el Ministerio de Salud de Jujuy un acuerdo para sumar al programa de inclusión laboral no solamente a APPACE, sino también a otras instituciones como el Centro Modelo Integral de Rehabilitación (CEMIR), de Alto Comedero. Foto: Redacción Vía Jujuy

“Actualmente tengo tres chicos incluidos: dos en San Salvador de Jujuy y uno en Tilcara, mientras que mi colega tiene trece chicos con discapacidad incluidos”, cuenta Ana con orgullo, y subraya que este empresario “se enamoró del proyecto, lo hizo suyo y le dio un gran valor”, celebra.

Acerca de cómo prosperó la iniciativa, resalta también que “después de trabajar durante muchos años con APPACE, nos vinculamos con el Ministerio de Salud de la Provincia, y con ellos colaboramos estrechamente, ya que nos brindan un gran apoyo y asistencia constante”, para así “lograr concretar este deseo de inclusión”, concluye la empresaria con justificada satisfacción.

EL PAPEL DE LAS MUJERES CREATIVAS

“Cuando nació Milhojas -emprendimiento jujeño de agendas y cuadernos-, la idea era hacer papelería bonita”, pero “con el tiempo buscamos incorporar novedades como las eco cápsulas, donde ofrecemos eco lápices y lápices con semillas para que la gente pueda plantarlos en sus casas”, comenta Pamela Penizzotto, una de las hermanas fundadoras del proyecto, dando una idea de la evolución creativa de la iniciativa de carácter sustentable.

Pamela Penizzoto junto a su madre -incondicional colaboradora del proyecto- en el stand de Milhojas, un emprendimiento jujeño que se destaca por la calidad y creatividad de su amplio catálogo de cuadernos, agendas, bitácoras y lápices reciclables. Foto: Redacción Vía Jujuy

“Nuestros cuadernos están confeccionados con papel ecológico”, subraya. Además, “no producimos en gran escala, aunque tenemos la capacidad para hacerlo, la idea es producir bajo pedido para utilizar una cantidad específica de papel y evitar así generar más residuos”.

Pamela y Nadia Penizzotto evocan recuerdos de haber jugado con recortes de papelería cuando siendo niñas visitaban el comercio de un pariente, y todavía se sorprenden al ver que su vocación emprendedora se despertó cuando pasaron del hobby a una escala comercial en este rubro y que ahora requiere de toda su dedicación.

En el proceso de creación de los productos Milhojas, “buscamos no tener excedentes” y con esa premisa “reutilizamos todo para producir nuevos artículos”, añade Pamela respecto del propósito sustentable que caracteriza a su marca.

Cuadernos reciclabes y ecolápices plantables son algunos de los productos que propone Milhojas, el emprendimiento sustentable de Pamela y Nadia Penizzotto. Foto: Redacción Vía Jujuy

MUCHO MÁS QUE AMOR A LAS MASCOTAS

También tiene impronta femenina un emprendimiento familiar jujeño que “surgió porque en mi familia siempre estuvimos rodeados de todo tipo de animales”, tal como comenta a VíaJujuy la cofundadora del proyecto Vicus Pet, Agustina Machado.

El emprendimiento está enfocado en la comercialización de indumentaria y accesorios para mascotas. “Hace tres años que trabajamos con tres pilares: el bienestar animal, la tenencia responsable y el cuidado del medio ambiente”, consigna la entrevistada, que también subraya que quienes integran el equipo de trabajo “tenemos formación en Biología”, lo que “nos llevó a ver la necesidad de crear productos no solo para vestir a las mascotas, sino también para promover el bienestar animal”.

Agustina Machado, cofundadora de Vicus Pet, emprendimiento basado en tres pilares: el bienestar animal, la tenencia responsable de mascotas y el cuidado del medio ambiente. Foto: Redacción Vía Jujuy

Respecto a la propuesta de economía circular que llevan adelante, Machado explica que el emprendimiento utiliza “el cien por ciento” de los insumos e incluso “los excedentes son distribuidos a otros emprendimientos para su utilización”, como por ejemplo para “fabricar accesorios y rellenar las ecocamas”.

En ese punto Agustina se detiene para explicar que las “ecocamas” acompañan a “aquellas mascotas que están en proceso de adopción”, aporte que la firma hace dado que “no solo pensamos en nuestra producción, sino también en aquellas mascotas que están en búsqueda de una familia”, resume.

Vicus Pet lleva el sello "Origen Jujuy", por su compromiso con la sociedad y el bienestar animal. Foto: Redacción Vía Jujuy

UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

Una vez al mes, mujeres emprendedoras de Jujuy se instalan por varios días en la sala de exposiciones de la Biblioteca Popular “Jujuy”, ubicada en calle Belgrano 652 de San Salvador de Jujuy “para mostrar todo lo que producimos y que los jujeños puedan ver las cosas que hacemos”, dice Pamela Penizzotto, una de las organizadoras de la ya tradicional “expo”, una propuesta con la que “buscamos crecer juntas y avanzar en tiempos de crisis económica”.

En ese sentido pone en relieve que desde el encuentro y la sinergia “intentamos encontrar formas de enfrentar la crisis, los aumentos del dólar y la baja en las ventas de nuestros productos, agrupándonos y buscando alternativas para seguir creciendo”, completa la emprendedora de Milhojas.