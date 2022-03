“De acá tenemos que salir con una ley”, sentenció el gobernador de Jujuy Gerardo Morales durante su participación este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debate el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco llamó a “asumir responsabilidades” ante la deuda contraída con el organismo de crédito, priorizando la “aprobación en el Congreso de la ley que avale el acuerdo”, a fin de “evitar el default y sus consecuencias en la economía”.

En la oportunidad Morales reivindicó el diálogo entre el oficialismo y la oposición para aprobar el acuerdo, haciendo notar en principio que Juntos por el Cambio “ha definido una posición unánime de decirle ‘no’ al default”, aunque no sin aclarar que “no estamos de acuerdo con el default, sino que hay que honrar las deudas y darle continuidad institucional y, en ese marco, abordar los temas con la máxima responsabilidad”.

Morales se mostró confiado en que "de este debate surgirán los mecanismos para que Argentina tenga ley y aprobación del acuerdo con el FMI, evitando el default y complicaciones mayores en la economía". Foto: Vía Jujuy

“Estoy convencido de que de acá van a surgir mecanismos para que Argentina tenga ley. De acá tenemos que salir con la ley, con la aprobación del acuerdo para impedir el default porque cuando se complica la economía los que ‘se joden’ son los más pobres”, aseveró el jujeño, que dijo que hablaba en su calidad de presidente de la UCR “y formando parte de Juntos por el Cambio”.

Pero “tampoco puedo abstraerme de mi condición de gobernador y las consecuencias que un default podría traer para nuestras provincias”, terreno en el cual aseguró que “la complicación de la economía se expresaría en problemas concretos”, citando como ejemplo que en Jujuy “impactaría negativamente en el financiamiento para la obra de ampliación de la planta solar de Cauchari”, además de que “no podríamos poner en marcha la planta termo fotovoltaica (que se desarrolla) con el INVAP ni la fábrica de baterías de litio comprometida con la empresa Ganfeng” de China.

“Estas serían solo algunas de las consecuencias del default”, alertó ante un auditorio abarrotado.

“LA GRIETA NO LE SIRVE A NADIE”

En otro tramo de su exposición Morales felicitó al Congreso “por el debate profundo que se está dando aún en el marco de las diferencias profundas, que las tenemos”, asintió, y en esta línea planteó el desafío de “dejar de lado la lógica difamatoria que sostienen sectores radicalizados”.

En ese punto con firmeza reiteró su posición en cuanto a que “no me voy a inscribir en la ‘grieta’ de la que hemos formado parte todos y de las que aún siguen formando parte sectores radicalizados tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que no le sirve a nadie. La gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver sus problemas”, reconoció el Gobernador.

En ese sentido, apuntó que “allí tenemos un gran desafío, dentro del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y en ese marco un rol importante el peronismo y la UCR”, enfatizó.

Tras hacer referencia a las "responsabilidades" tanto del FdT como de JxC en el endeudamiento con el FMI, Morales pidió que el oficialismo y la oposición reflexionen sobre las consecuencias de un eventual default. Foto: Vía Jujuy

“Es cierto que esta deuda la tomamos nosotros, y me hago cargo, más allá de las participaciones, y tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos ‘halcones’ me pegan por esto, pero esta es la realidad”, continuó Morales, para entonces apuntar una vez más que “en este tema tenemos responsabilidad el peronismo, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el PRO. Hemos pasado a ser terrenales y tenemos una gran responsabilidad todos”, resumió.

Desde esa perspectiva criticó a los sectores internos de JxC que cuestionan el acuerdo “si quieren volver a gobernar”, lo mismo que a “sectores de derecha e izquierda”, a los que definió como “antidemocráticos”, al sostener que “si entramos en default no vamos a poder seguir generando empleo”, de manera que “tenemos que interpelarnos sobre esta situación”.

“En términos de políticas públicas centrales, debemos tener la capacidad de conversar y de construir acuerdos, aún en el marco de las disidencias”, aseveró el mandatario jujeño, poniendo el acento en la importancia de “dialogar sobre ocho o diez temas centrales para nuestro país”.

El plenario de comisiones volverá a reunirse este miércoles a las 13:30 y el oficialismo aspira a que sobre el final de la jornada el dictamen comience a cosechar las firmas de los legisladores. En el cronograma del Frente de Todos sigue vigente la idea de sesionar el jueves al mediodía para darle media sanción al proyecto.