La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) advirtió que realizará medidas de fuerza en todo el país ante “la alarmante situación de los trabajadores del exBanco de Desarrollo de Jujuy”, ya que -argumentan- el personal no percibe sus salarios hace cinco meses, lo que incluso llevó a iniciar una colecta para colaborar por “la grave situación por la que atraviesa ese personal bancario”, dijo el interventor de la seccional Jujuy, Oscar Álvarez, ya que “hay gente que está en la calle, no tiene alimentos, atención médica y no puede comprar remedios”, aseguró.

El titular nacional del gremio y el secretario de Acción Gremial, Sergio Palazzo y Gustavo Díaz, enviaron una carta al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en la que denunciaron “la violación de derechos colectivos del personal de ese banco”.

“No hay otra alternativa que iniciar medidas de fuerza a nivel nacional y en todo el sistema financiero”, sostuvo el sindicato en la misiva enviada al titular de la cartera laboral nacional.

¿QUÉ PASÓ CON EL BAS?

Creado en 1972 bajo la denominación Banco de Acción Social de Jujuy, la entidad nunca obtuvo la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para funcionar, precisamente, como banco.

No obstante haber sido reconfigurado en 2021 como Banco de Desarrollo, finalmente tuvo que iniciarse un proceso -respaldado por una ley de la Legislatura- de disolución y liquidación, a raíz de que “por disposiciones del Banco Central de la República Argentina no se encuentra autorizado a funcionar como una entidad financiera”, tal como se fundamentó la decisión en agosto pasado. En paralelo con esto se procedió a la creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar (InProJuy), también por ley.

Los dirigentes de la AB dicen en la carta al Ministro que en “la pretendida transferencia de los trabajadores entre el Banco de Desarrollo de Jujuy y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (InproJujuy) se hizo todo mal, ya que al ser asimilado el bancario al empleado público provincial existe una diferencia sustancial de derechos”.

“Entre ellos, la jornada laboral, el salario, la antigüedad, el valor del concepto, el escalafón, las categorías, la aplicación del convenio colectivo bancario 18/75, el encuadramiento y la representación sindical. Se cercenan todos los derechos adquiridos, a partir de esa conversión”, explicaron los dirigentes a Moroni.

Para La Bancaria, su eliminación atenta contra toda ley y/o principio del derecho del trabajo y de normas constitucionales, y detalló que el pase de los trabajadores al Instituto implicaría una pérdida salarial del 88,55 o del 76,85 por ciento.

“La situación atropella derechos adquiridos salariales y alimentarios y es un accionar confiscatorio. También avasalla la irrenunciabilidad, inviolabilidad y progresividad de los derechos humanos laborales y transgrede el artículo 14 bis de la Constitución. Por lo que La Bancaria realizará medidas de fuerza”, concluyó la carta a Moroni.

En diciembre último “el organismo liquidador del disuelto Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. propuso a extrabajadores de dicha entidad el pago proporcional de aguinaldo por 111 días, más un monto remanente a cuenta de liquidación final”, informaron fuentes del Gobierno provincial.

Esta oferta representaba “el pago del 73% del último haber abonado”, pero la propuesta “fue rechazada por La Bancaria”, se indicó.

Con información de Télam