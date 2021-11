Este jueves 25 de noviembre, tuvo lugar una explosión de metano en la mina rusa de carbón, Listvyazhnaya, que se sitúa en la región de Kemerovo, al suroeste de Siberia. El siniestro ocasionó la muerte de 52 personas.

La imagen aérea de la mina de carbón de Listvyazhnaya, al suroeste de Siberia. Twitter @France24_es

Entre los fallecidos, se contabilizaron seis socorristas que habían sido enviados para rescatar a 35 mineros, los cuales habían quedado atrapados bajo 250 metros de profundidad.

Los esfuerzos de los rescatistas

Cuando sucedió la explosión, dentro de la mina se encontraban 285 personas. De ellos, 49 resultaron heridos y 44 de ellos continúan en cuidados intensivos.

La explosión de este gas metano generó un incendio y que la mina se llenara con gases tóxicos. Es por ello que los rescatistas lograron encontrar 14 cuerpos, pero a posteriori se vieron forzados a detener la búsqueda de otros 38 a causa de esta acumulación de gas metano y monóxido e carbono.

En total, fueron rescatadas 239 personas. Asimismo, las agencias de noticias estatales RIA-Novosti y Tass, citaron las voces de funcionarios que afirmaron que “no había posibilidad de encontrar más sobrevivientes en la mina Listvyazhnaya”.

El cálculo de la cantidad de muertos

Según la palabra de un representante de la administración regional, citada por la agencia de noticias Interfax, se calcula que el número de fallecidos por la explosión asciende a 52, los cuales habrían muerto por intoxicación de monóxido de carbono.

Se supo que la explosión generó humo de forma rápida que llenó la mina a través del sistema de ventilación de la misma.

También, durante el transcurso de la jornada, seis rescatistas resultaron muertos mientras se abocaban a la tarea de buscar a otras víctimas atrapadas en una sección remota de la mina.

Por todo lo acontecido, las autoridades regionales declararon tres días de luto en recuerdo de las víctimas, al tiempo que se expresaron oficialmente brindando el pésame y el dolor por el deceso de estos trabajadores de la mina.

Seis rescatistas murieron en sus intentos por socorrer a las víctimas. Twitter @AProximidad

Las sospechas sobre el origen de la explosión

Dmitry Demeshin, fiscal general adjunto de Rusia, expresó ante la prensa que lo más factible es que el incendio se haya ocasionado por una explosión de metano provocada por una chispa.

Cabe mencionar que las explosiones de metano liberadas de las capas de carbón durante la extracción minera, no son habituales, aunque sí es sabido que son las causantes de la mayoría de las muertes en esta industria.

Los relatos de los sobrevivientes

A su vez, se pudieron recabar relatos de algunos mineros rescatados: “Impacto. Aire. Polvo. Y luego olimos gas y comenzamos a salir, tantos como pudimos “, estas fueron las palabras de Sergey Golubin, uno de los mineros sobrevivientes.

E incluso Golubin afirmó: “Ni siquiera nos dimos cuenta de lo que sucedió al principio e inhalamos un poco de gas”.

Rustam Chebelkov, otro minero que sobrevivió al siniestro, expresó el dramatismo vivido al momento de ser rescatado: “Estaba gateando y luego sentí que me agarraban”.

“Extendí mis brazos hacia ellos, no podían verme, la visibilidad era mala. Me agarraron y me sacaron, si no fuera por ellos, estaríamos muertos”, resaltó Chebelkov.

Inicio de una investigación criminal

El Comité de Investigación de Rusia dio inicio a una investigación criminal por este incendio, basada en violaciones de las normas de seguridad, que terminaron provocando los decesos. Asimismo, el director y dos altos miembros directivos de la mina ya fueron detenidos.

A su vez, Vladimir Putin expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y ofreció todo su apoyo y asistencia necesaria a los heridos.

Vladimir Putin expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Gentileza/TVN Noticias.

Antecedentes de accidentes en minas

Pero esta explosión en la mina Listvyazhnaya no fue la primera que hubo que lamentar. En el año 2004 también una explosión de gas metano dejó el saldo de 13 mineros muertos.

En 2007, una explosión de metano, esta vez en la mina Ulyanovskaya, de la misma región de Kemerovo, ocasionó que 110 mineros perdieran la vida, siendo éste el accidente de mina más letal desde la época de la Unión Soviética.

En el año 2016, 36 mineros murieron también producto de una serie de explosiones de metano, en una mina de carbón situada en el extremo norte de Rusia.

Los rescatistas intentan salvar la mayor cantidad de vidas posibles tras la explosión. Twitter @RED92cadadiamas

Por este último incidente, las autoridades del Kremlin iniciaron estudios sobre la seguridad en las minas, y descubrieron que del total de 58 que hay en el país, 20 eran potencialmente inseguras.

Sin embargo, la mina Listvyazhnaya, donde ocurrió el accidente de este jueves, no figuraba entre ellas, según informes de los medios.