Quizá sean los relatos menos visibles en esta época del Mundial de Qatar 2022, pero es la otra realidad que vive el país árabe en medio del jolgorio por la Copa del Mundo. Y es que algunos efectivos de seguridad denuncian la explotación laboral existente en el país.

El parque Al Bidda, en el corazón de Qatar. Foto: Pete Pattisson

Muchos de ellos son inmigrantes y efectuaron denuncias por recibir sueldos que, según ellos, violan los derechos del trabajador. Se trata de guardias de seguridad de uno de los parques principales, Parque Al Bidda, donde se montó un FIFA Fan Fest.

Cómo son las condiciones laborales de los guardias de seguridad en Qatar

Afirman que tienen turnos de 12 horas, y solo gozan de un día libre por mes. “Solo vamos de nuestro trabajo a nuestras casas, y viceversa”, fue el testimonio de uno de ellos. “Puedes mostrarme cualquier lugar en Qatar y no a saber dónde está”, agregó.

Sus recibos de sueldos evidencian que perciben salarios de 1.330 riales, el equivalente a U$S 365. Esto es a cambio de 348 horas de servicio mensuales.

“Es ilegal, pero el gobierno se mantiene callado, entonces, ¿Qué podemos hacer?” comentó otro de los hombres damnificado.

“Soportamos esto porque necesitamos el dinero”, es el planteo generalizado que hacen. Y desde otra perspectiva, también afirman: “Estoy feliz porque consigo algo… Es una lucha pero no me importa porque no tengo nada”.

Qatar necesitó de gran cantidad de mano de obra extranjera para preparar el Mundial. Foto: Clarín

Las denuncias de Amnistía Internacional

Al parecer, esta situación de explotación laboral en el país situado sobre el Golfo Pérsico no sería algo nuevo. En marzo pasado, un informe de Amnistía Internacional relató que la explotación laboral en la seguridad privada es algo muy común: “Los guardias de seguridad son parte integral del buen funcionamiento de la Copa del Mundo... Nadie debería tener que trabajar en estas condiciones y cualquier persona que haya sufrido abusos debe recibir una compensación”.

Con esas palabras se expresó Ella Knight, investigadora sobre los derechos laborales de los migrantes en Amnistía. Y agregó que la situación es “otro claro ejemplo de las deficiencias del proceso de reforma y cómo las brechas restantes en la aplicación de las leyes continúan afectando las vidas de los trabajadores migrantes en el país”.