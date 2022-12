En medio de un tiroteo, y para tranquilizar a sus alumnos, una maestra les cantó una canción de Taylor Swift

Buscó una alternativa a la dramática situación que se estaba viviendo en una escuela de México, y su accionar hizo que sus alumnos pudieran estar tranquilos a pesar de todo: una maestra les cantó a sus estudiantes una canción de Taylor Swift en medio de un tiroteo.

La profesora de un jardín de infantes de la ciudad de Guaymas, en el Estado de Sonora, noroeste de México, tomó esta determinación mientras las criaturas estaban protegiéndose debajo de sus pupitres, y logró cubrir, en parte, el ruido de los balazos.

Los nenes, de entre 3 y 5 años, estaban muy asustados y la docente, para calmarlos, decidió cantarles “Shake it Off” de la cantante estadounidense.

Las imágenes del dramático momento habrían sido grabadas por la misma profesora. Un grupo de sicarios, que estaban a bordo de una camioneta, interceptó a dos personas que estaban en un vehículo y los mataron con ráfagas de rifles de asalto. Eso fue lo que sucedió en las afueras del establecimiento educativo.

Por este motivo, los alumnos debieron permanecer más de dos horas resguardados hasta tanto las autoridades del lugar pudieron asegurar la zona.

Con estas simples palabras: “¡Come on, I can hear you, shake it off, shake it off!”, la maestra se convirtió en una especie de heroína para sus alumnos, que pudieron sobrellevar de una manera un poco más amena una situación muy dramática.

Afortunadamente, ninguno de los niños resultó herido.