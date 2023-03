El presidente ecuatoriano respondió duramente a Alberto Fernández: “Poner la ideología por delante es un error”

Continúa el conflicto diplomático entre Argentina y Ecuador tras la salida de la exministra María de los Ángeles Duarte de la embajada de nuestro país. Al respecto, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso le envió una carta a Alberto Fernández reprochándole “haber colaborado con una persona prófuga”.

La misiva fue en respuesta a un escrito de Fernández que responsabilizó a su par ecuatoriano por “lastimar la relación de los pueblos”. Tras conocerlo, Lasso señaló que “la salida de la señora Duarte de la Embajada de la República Argentina en Quito no ha escapado de la voluntad y capacidad de su Gobierno”.

“Usted me dijo a mí el martes 14 que desde el sábado 11 sabía que ella había salido de su embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones. Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su ‘huésped’. No lo hizo, y usted sabrá las razones”, subrayó Lasso.

Y agregó: “Generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan, es el verdadero error. Y es que, en realidad, usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, pues eso está expresamente prohibido por el artículo III de la Convención de Caracas, aún cuando le hayan querido dar ‘un carácter humanitario’”.

También advirtió: “Colaborar en el escape de una persona prófuga de la justicia abona a la impunidad, un mal que afecta a la región y que merece principal atención y respuesta de nuestros gobiernos. Combatir la corrupción nunca será ‘persecución política’”.

Para finalizar, desafió: “La historia será el mejor testigo de los caminos que cada gobernante decidió transitar”.