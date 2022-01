España : En el país ibérico solo deben realizar cuarentena aquellas personas que no están vacunadas y la misma es por el lapso de 7 días. Respecto de quienes el esquema completo de inoculación y hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado, por los siguientes 10 días no deberán cumplir aislamiento pero sí realizar solo tareas esenciales, reduciendo sus vínculos sociales lo más posible.

Italia: Es probablemente uno de los países de Europa Occidental con las restricciones sanitarias más estrictas. Fundamentalmente contra las personas no vacunadas. En ese sentido, ya anunció la vacunación obligatoria para los menores de 50 años, al tiempo que las personas no inoculadas y que no hayan padecido el virus, no podrán utilizar el transporte público, ni asistir a restaurantes. A su vez, la cuarentena continúa siendo de 10 días en la mayoría de los casos.