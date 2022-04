Una nueva masacre fue denunciada por el gobierno de Volodimir Zelensky por parte de las Fuerzas Armadas Rusas tras otro ataque contra civiles. Esta vez ocurrió en la región de Kramatorsk, cuando cientos de personas esperaban por un tren que los saque de la zona.

La ciudad ubicada en el este de Ucrania fue atacada con cohetes y varios fueron directo contra la estación de tren. El saldo fue de al menos 35 personas muertas y otras 100 heridas por el ataque que, aparentemente, vino directo de las fuerzas armadas rusas.

Cuerpos entre las pertenencias de la gente Foto: EmineDzheppar

Las imágenes son estremecedoras después de ver el ataque contra la estación de tren que tenía como destino, sacar a todas esas personas de la región este de Ucrania. Según informaron desde Kiev, la reagrupación de los rusos en la zona hará que se transforme en un escenario de conflicto pronto.

Los restos de un cohete yacen en un área de césped, después de un ataque en la estación de tren en la ciudad oriental de Kramatorsk Foto: Hervé BAR / AFP

Desde la agencia AP que estuvieron en el lugar, informaron que se encontraron con varios cuerpos que yacían en el piso, mientras había un centenar de valijas y pertenencias abandonadas. Otra imagen muestra los restos de un misil que habrían sido los que se dispararon.

“Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás”, dijo Volodimir Zelenski en Telegram, denunciando los métodos inhumanos de las fuerzas rusas.

La respuesta de Rusia ante las acusaciones de Zelenski

Desde el Ministerio de Defensa ruso informaron que “las fuerzas armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas”, negando así que hayan sido los responsables del ataque a la estación de tren.

“Destacamos que los misiles tácticos Tochka-U, cuyos fragmentos fueron encontrados cerca de la estación de tren de Kramatorsk y publicados por testigos presenciales, son utilizados únicamente por las fuerzas armadas ucranianas”, señaló la entidad.

Los cuerpos de las personas que murieron el ataque ruso contra la estación de trenes Foto: Hervé BAR / AFP

Ante esto, el portavoz, Dimitri Peskov, informó que “nuestras fuerzas armadas no utilizan este tipo de cohetes”.

Rusia afirma que el 14 de marzo, una división de la 19ª brigada de misiles separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacó el centro de Donetsk “con un misil Tochka-U similar”, como resultado de lo cual murieron 17 personas y otros 36 civiles resultaron heridos.