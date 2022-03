Luciana Ofman de a poco comenzó a volverse famosa y viral en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde cada día, publica al menos un video abordando la coyuntura política de la Argentina: “Siempre hay temas acá, este país no te da descanso”, comenta.

Así, algunos de sus éxitos más renombrados son “Ataque al Congreso, más armado que el bailando”, “Merengue para todos y reelección” y “Reina Polenta en su despacho”, mostrando así temas de actualidad con su mirada satírica y cómica sobre los asuntos.

Quién es la joven que satiriza contra el Gobierno por TikTok

Luciana Ofman tiene 23 años, estudia Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y además es bailarina y profesora de danza jazz.

Como si esto fuese poco, además es influencer al contar con 82.000 seguidores en TikTok y otros 11.000 en Instagram. A través del primero, hace coloridas y satíricas intervenciones sobre la actualidad política de la Argentina, donde muchas veces y a mediante su histrionismo, deja ver su posición o análisis ante determinadas situaciones.

Luciana apela así a filmarse con su celular dentro de su propia habitación, y sus contenidos logran hacerse virales siempre con tintes políticos y críticos.

Sus aportes a las redes tienen la característica de no durar más que 59 segundos, siempre con una dicción simpática, pero exagerada y acelerada a la vez, mostrando “editoriales” críticas de los sucesos políticos que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

El contenido de los videos de la tiktoker que ironiza contra el Gobierno

En general, sus aportes en tono satírico logran acumular gran cantidad de palabras y conceptos en esos 59 segundos que duran sus videos, los cuales cada vez más en aumento tienen vistas.

Uno de los ejemplos fue un video en el que se refirió a Cristina Kirchner y la agresión que recibió en su oficina del Congreso de la Nación, a manos de manifestantes que protestaron en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luciana entonces dijo: “La Reina Polenta haciéndose la víctima en una producción digna de las novelas de Suar mostró cómo quedó su despacho (nuestro) luego los ataques. Justo había una cámara profesional esperando para enfocar el momento exacto en que entran las piedras y que por un acto poético del destino y la casualidad impactan y aterrizan en los libros de Perón, Evita y en el cuadro del Diego. Hay que tener una puntería, qué raro que se escucha perfectamente cuando se rompen los vidrios pero no los gritos de afuera. Pasó Tinelli y dijo ‘che, no da’. Lo que son los milagros peronistas: hacen aparecer y desaparecer botellas de agua, gaseosas. Ahora solo falta que aparezca el asado. Cuando una piedra pasó a centímetros de la cara de nuestra polenta queen en una secuencia heroica, Maximus Fortnite soltó la play, activó el modo guardaespaldas y ayudó a escapar a su mami. Súper Berni pregunta ‘¿cómo no me llamaron para semejante épica?’. Voz en off, relato dramático con un dejo de tristeza, porque esto es Argentina. Reina polenta, te dejo este besito”.

De todos modos, no siempre Luciana tuvo la misma forma de manejarse en las redes en estos últimos dos años que lleva haciendo posteos, con más de 500 publicaciones.

“Arranqué a principios de la pandemia cuando todo el mundo empezó a descargarse TikTok. Hacía videos, bailecitos, pero cuando empezaron los atropellos a las libertades individuales, me cansé y empecé a subir videos con mis ideas. Al principio no eran de humor, hasta que encontré el nicho: a la gente le gustaba y comentaban mis videos”, comenta sobre sus intervenciones.

Hay que destacar que sus videos alcanzan cifras que superan ampliamente el cuarto de millón de vistas: “La gente se ríe y a mí me hace bien que aunque sea les alegran un poco el día. Me llena el alma que digan que se rieron por un video que hice”.

Y desde hace un tiempo que Luciana decide compartir sus aportes y subir un video por día: “Pasa que acá siempre hay temas, este país no te da descanso”.

Para luego explicar su método para hacerlo: “Siempre estoy pensando qué subir. Lo practico un poco y ya está: lo filmo y lo subo”.

Finalmente, confiesa cuáles son los motivos que la llevan a hacerlo: “Lo hago porque me gusta sinceramente, no es que tengo un rédito económico por la cantidad de visualizaciones o de seguidores”. Y luego, manifiesta que “lo que más me interesó siempre fue la opinión pública y el análisis político. Siempre me acuerdo cuando iba al escuchando la radio o las columnas de política que leía en el diario”