“Negro” es un perro mestizo de unos 5 años, que había sido rescatado por Diego Beider, en 2016, cuando tenía pocos meses de vida. Sin embargo, fue dado en adopción cuando su dueño falleció de forma repentina. Una familia lo maltrató y ahora le armaron un CV para buscarle un nuevo hogar.

Su carita se hizo viral en las redes sociales y la descripción de “en búsqueda activa de una familia para siempre”. Es que la historia de “Negro” tuvo muchas idas y vueltas desde que nació.

"Negro", el perro que busca un nueva familia Foto: Minuto Uno

La historia de “Negro” y Diego, el dueño que lo rescató

Diego Beider era un rescatista de perros, que tenía varios de ellos en su casa de Mataderos, pero que falleció en julio de 2021 de forma repentina con todos los canes que lo rodeaban. Su familia pidió a la Policía que haga un allanamiento en su casa porque hacía varios días no contestaba el teléfono cuando lo encontraron ya sin vida.

Sus amigos, otros proteccionistas, decidieron dar en adopción a todos los animales que rodearon a Diego a lo largo de sus últimos minutos. “Negro” fue uno de ellos que pasó a una familia.

Sin embargo, las expectativas que tenían de esta familia, nunca se cumplieron. “Negro” sufrió maltratos y, para terminar, lo dejaron abandonado en la calle. Estaba atado en un poste de luz donde quedó bajó las inclemencias del clima y muy deprimido. De hecho, estuvo cuatro días sin comer, sin moverse y sin levantar la cabeza.

Karina, una vecina de Diego, lo encontró cuando iba manejando por la calle en frente de una funeraria, que casualmente, fue la misma donde velaron los restos de su dueño. El can había estado con su familia en el último adiós y su olfato lo llevó nuevamente hasta donde tenía el recuerdo del último que lo hizo feliz.

El CV de “Negro” para encontrar una nueva familia

Luego del encuentro en las calles de Mataderos, Karina decidió tener en tránsito al can que espera por una nueva familia. En diálogo con Infobae, Victoria, una amiga de Diego contó que “Negro, que es buenísimo, es muy territorial y no se lleva bien con otros machos ni con los gatos, por eso ella (Karina) tiene la casa, que no es grande, dividida en dos”.

El CV de "Negro", que busca un nuevo hogar con una familia que le cariño. Foto: Minuto Uno

Con el objetivo de encontrarle un nuevo hogar, las amigas de Diego decidieron hacerle un CV para que una familia pueda adoptarlo y darle un nuevo hogar con amor. A pesar de haber tenido malas experiencias con otra familia, el can busca a alguien que le de cariño.

En su CV lo dice claramente: “Conseguir un dueño para sentirme feliz, comer y dormir, tirarme panza arriba para jugarte”. Entre sus aptitudes, la que más se destaca “adaptarse a las adversidades”.

*Quienes tengan interés en adoptarlo (con contrato de seguimiento) pueden comunicarse con Victoria al 11-6592-5969.

