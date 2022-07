Toda ocasión especial requiere de una preparación, sobre todo si se trata de una boda. Es por esto que antes del gran día, la novia pasó por la estética, pero nunca imaginó que algo agradable podría convertirse en una pesadilla. Su historia se volvió viral.

Fue a la estética y todo terminó en una pesadilla Foto: Instagram/@tamikacleggett

La situación ocurrió en 2016, pero ella decidió contarlo ahora y advertir a los demás a través de su cuenta de Instagram. La protagonista de esta historia es Tamika Cleggett es de Perth, Australia, actualmente tiene 30 años y es encargada de una tienda.

Según explicó a sus seguidores, pidió un turno para que le depilaran y pintaran las cejas con maquillaje. Sin embargo, la esteticista decidió teñirla sin su consentimiento, y como la joven es alérgica a la tintura, todo terminó en desesperación y angustia.

Tamika terminó con los ojos y la cara hinchada. “En el centro de estética lo hicieron sin mi permiso. No se me había ocurrido advertirles que era alérgica al tinte porque yo había pedido solo depilación con cera y el uso de un poco de lápiz”, contó la australiana en conversación con la agencia Kennedy News and Media.

Y aseguró: “Al principio me picaba y me puse compresas en los ojos, aunque no sirvió de nada. A continuación, tuve una sensación de ardor: es como un calor que intentas rascar, pero que empeora. Me salieron ampollas, casi como una quemadura, y también costras”.

“Sin duda fue lo más doloroso que experimenté en mi vida. No estaba bien psicológicamente ya que, obviamente, venía mi boda y tenía esta situación desconcertante. No sabía si sería capaz de volver a ver o si me quedaría alguna cicatriz, un panorama desalentador. Me daba miedo no ser yo misma”.

Cómo fue su recuperación

Con el paso de las horas como la hinchazón y el ardor fue empeorando y decidió ir al médico, quien le recetó una crema. Finalmente, ese año Cleggett se casó y ahora recuerda aquel momento con humor.

“Antes de que me curara, mi madre me dio un pijama con orejitas y a mi familia les pareció divertidísimo que me pareciera a una pequeña ardilla”, comentó.