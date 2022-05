Su nombre es Coco y llegó hace algunas horas a Ezeiza junto con su dueño Franco Gavidia. Él es un argentino que se encontraba viviendo en Hungría, pero que a partir de la guerra entre Rusia y Ucranía decidió regresar a casa junto con su perro, Coco.

Coco, el perro varado en Ezeiza Foto: Coco, el perro varado en Ezeiza

Luego de hacer varias escalas, siendo la última Colombia, llegaron al país, pero la recibida no ha sido muy cálida. Como el perro no cuenta con la vacuna antirrábica, las autoridades del Senasa no lo dejaron entrar al territorio.

Le dieron dos soluciones a su dueño: deportar o sacrificar al animal. Su familia, en cambio, se niega a aceptar ese destino y es por eso que han exigido ayuda por las redes sociales.

“Me trataron como a un delincuente” confesó Franco en una entrevista “Mediodía Noticias” en ElTrece y agregó: “El vencimiento debe tener de 8 a 9 días de vencido. Le falta también una autorización de un veterinario húngaro diciendo que el perro está sano”.

“Lo que no entienden es que me fui de Hungría un poco también porque volvieron a declarar estado de alarma. Decidí venirme con mi mujer y mi hija que están acá, un poco a las corridas”, relató.

“No veo a mi hija hace 8 meses, hoy es su cumpleaños, le traje a Coco que es su perro también, y no me dejan pasar”, lamenta el hombre.

“Coco es parte de mi familia, no lo pueden deportar. Ahora no sé dónde está, porque se lo llevaron y no me dieron más información. Me sacaron como un delincuente”, afirmó Gavidia.

El dueño de Coco explicó que las autoridades no proponen soluciones y que tampoco ofrecen lugar donde dejar al perro. “Es una vergüenza que no tengan lugar para un perro chiquito. Tiene un año, es cachorro, está estresado”, explicó.

“Propuse todas las opciones. No me voy a mover de acá sin mi perro. Ahora está con desconocidos después de un viaje traumático. No pido que se haga nada ilegal, yo me hago cargo de todo, pero quiero que se quede en mi país conmigo”, finalizó.

Qué es el Certificado Veterinario Internacional que le piden a Coco

Según informo en un comunicado oficial el Senasa, Coco “Llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica”, esta vacuna hace parte del grupo necesito que necesita un animal para poder viaje.

El Certificado Veterinario Internacional debe ser emitido por una autoridad veterinaria del país de origen del animal y debe cumplir con los requisitos sanitarios de Argentina.

Este documento es válido únicamente por 60 días desde su emisión y la vacuna antirrábica se debe encontrar vigente a la hora de ingresar en el país