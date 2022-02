Ante la inminencia del inicio de un nuevo ciclo lectivo, pero con la particularidad de que se volverá a la presencialidad luego del azote de la pandemia del COVID-19, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, presentó este martes el protocolo “Aula Segura”.

A poco menos de un mes para el inicio de las clases, el Gobierno Nacional confirmó cuáles serán los protocolos sanitarios que se estarán implementando. Foto: Google

El mismo, según informó el ministro, mantendrá “las mismas normas que hay en el resto de la sociedad”, por lo que se descartan aplicar nuevas medidas de distanciamiento: “no habrá burbujas”, dijo.

Las recomendaciones del “Aula Segura”

Asimismo, Perczyk destacó una serie de recomendaciones que se llevarán a cabo dentro del contexto del “Aula Segura”. Estas son:

Vacunación (parcial o completa).

Ventilación de los espacios cerrados.

Higienización permanente de manos.

Utilización de barbijos.

“La novedad es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo”, precisó Jaime Perczyk, ante lo cual dijo: “Nosotros recomendamos, no hay obligación”.

Jaime Perczyk dio detalles sobre el protocolo "Aula Segura" ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo.

Y sobre el detalle de la no presencia de las burbujas, el ministro lo justificó diciendo: “No habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más. Lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones”.

Para luego resaltar: “Es importante recordar que hay que darse las demás vacunas”.

La propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, ya se había referido al tema: “Proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la Ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país”.

El próximo jueves, “la aprobarían (al ‘Aula Segura’) el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud”, dijo Vizzotti.

La presencialidad absoluta en las universidades

Asimismo, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, también se refirió a la presencialidad plena en las universidades: “La excepcionalidad terminó”.

Para luego agregar: “La universidad es presencialidad plena porque los planes de estudio son de presencialidad”.

Ante lo cual, el funcionario destacó como “muy importante” la campaña de vacunación para que Argentina pueda estar planteándose esta realidad e instó a continuar por este camino.

Las universidades regresarán a la modalidad de presencialidad plena, luego de casi dos años de tener clases virtuales.

La deserción escolar, uno de los grandes inconvenientes

También el ministro de Educación fue consultado acerca de este tema de la deserción escolar durante los dos años de la pandemia, ante lo cual expresó que para el “15 de noviembre del 2021 había 500 mil chicos que todavía tenían desvinculación o una vinculación intermitente”.

Para luego agregar un dato estadístico: “Muchos de los chicos de secundaria se incorporaron al trabajo informal, casi un 13,6%”.