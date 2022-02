A poco menos de un mes para el inicio de las clases, los precios de los útiles escolares se pueden observar con diferentes tipos de aumentos con respecto al año pasado y según dónde se los adquiera, éstos pueden ser de entre el 50% e incluso llegar al 100%.

En algunos casos, se pueden percibir aumentos muy dispares, que van desde el 50% al 100% dependiendo de los locales. Foto: JOSE HERNANDEZ

Hace tan solo un poco más de una semana atrás, la Secretaría de Comercio Interior comenzó a promocionar el programa Vuelta al Cole con +Precios Cuidados 2022, donde incluye gran cantidad de ofertas de útiles escolares a precios diferenciados, hasta el 31 de marzo.

Sin embargo, muchos de esos precios no terminan de reflejarse en lo que puede observar el consumidor a simple vista.

Los precios de los útiles escolares

En primer lugar, y con los nuevos anuncios de la presencialidad y los protocolos sanitarios que determinaron este lunes se van a estar llevando a cabo en Ciudad, los barbijos parten como uno de los artículos más solicitados a la hora de iniciar las compras.

Por lo tanto, se puede observar un paquete de 50 barbijos descartables de triple capa en los comercios a valores de $300 y $350. Hay que recordar que tanto el tapabocas como el alcohol en gel integran la lista de los nuevos útiles escolares.

Otros artículos básicos para los niños y adolescentes es el tema de la papelería. En ese sentido, se pueden encontrar en comercios del barrio de Once en el corazón de Buenos Aires a precios de entre $900 a $1.200 el repuesto de 488 hojas para carpetas a3, de marcas reconocidas en el mercado.

Respecto de los cuadernos de tapa dura, también de marcas importantes, los valores oscilan entre los $250 y los $350. Si se pone el ojo en los cuadernos universitarios, éstos tienen valores que van entre los $200 y los $350. Pero quizá lo más caro sean las carpetas a3, las cuales pueden alcanzar precios de hasta $550.

Pero de nada sirve tener toda esta papelería si no se puede escribir en ella: allí entran en juego los lápices, lapiceras, bolígrafos y marcadores.

Los cuadernos y los repuestos de hojas son los artículos más buscados en las librerías. Foto: Municipalidad de Santa Fe

La docena de lápices probablemente sea de los artículos más baratos en el mercado, con un precio que no supera los $200 para los 12. Si se quiere borrar lo que se escribió, la goma de borrar se consigue a partir de los $40.

Si hablamos de escritura a color, los crayones tienen precios muy distintos dependiendo de la marca: desde los $140 hasta los $300. Y respecto de los resaltadores, cada uno tiene un costo alrededor de los $80.

Las cartucheras también son un ítem que encareció, con valores que rondan los $800 hasta los $1.900 y la mochilas oscilan los $1.500 hasta los $4.500.

Respecto de la ropa, pueden hallarse guardapolvos desde los $1.500 y pantalones de vestir para niños a $1.300.

Otros artículos que integran la lista son: sacapuntas a menos de $200; líquido corrector también a menos de $200 y las mochilas con carrito que alcanzan los $5.500, aunque en algunos locales y según el diseño, pueden trepar hasta los $6.000.

Las múltiples razones de los aumentos de los útiles escolares

Según el abogado y exdiputado nacional, Héctor Polino, quien preside el Índice de Consumidores Libres, “los productos de la canasta escolar aumentaron 64,39% en útiles escolares y 54,21% en indumentaria”.

“Son aumentos muy importantes, por encima de la inflación del año pasado. (...) Si aumentan las ventas, aumentan los precios, dado que esta temporada dura poco”. Explicó Polino.

Y luego agregó su análisis respecto de los aumentos, que responde a “una cultura inflacionaria” y que “se ha dolarizado la economía en el país. Lo que tendría que aumentar es el precio de aquellos productos que son importados o que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente incide en la estructura de costos”.

Asimismo, el presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), Daniel Iglesias López, se refirió a que ve un aumento que ronda el 50% y que esto responde a “una multiplicidad de factores”.

“Hubo un aumento en los fletes de los barcos, porque no había. Cuando el comercio se reactivó, no alcanzaban los transportes y no había contenedores donde trasladar la mercadería”, explicó Iglesias López.

Vía País también pudo hacer su propio relevamiento de precios y encontró una explicación sobre cómo las librerías dividen sus productos por líneas, existiendo así la sublínea de escolar, oficina y artística: “Todas las líneas aumentan, pero el mayor aumento es en el precio de la sulínea escolar”, dijo Nicolás a Vía País, un trabajador de atención al público en una librería reconocida de la zona de Corrientes y Callao de la Ciudad de Buenos Aires.

“Por ejemplo, el cuaderno universitario de 80 a 120 hojas de tapa dura, de $990 pasó a costar $1.200″, completó Nicolás.

Asimismo, dio más precisiones: “Tenés algunos productos en promoción, pero esa promoción a su vez aumenta. Antes tenías cuatro productos por tal precio, ahora son 3 productos e incluso el precio es mayor”, explicó Nicolás.

La gente salió un mes antes del inicio de clases a comprar los útiles para evitar los aumentos más fuertes cercanos a marzo.

Ricardo, otro trabajador de otra sucursal de librería de la zona también se refirió a que ve un aumento de alrededor de un 40% en los precios: “pasan dos semanas y hay un recambio de precios”, le explicó a Vía País la modalidad del aumento de los valores.

Y cuando fueron consultados sobre el programa Vuelta al Cole con +Precios Cuidados 2022, ambos trabajadores que hablaron con Vía País destacaron que no hay ofertas en sus comercios bajo esta modalidad.