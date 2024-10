Cuáles son los 7 síntomas que tienen los perros cuando están enfermos, según los expertos

Problemas respiratorios: en el caso de que nuestra mascota tenga dificultades para caminar, se canse rápidamente, respire de forma acelerada, presente tos, secreción nasal o ronque con frecuencia, no se debe ignorar. Estos síntomas suelen ser comunes en perros con sobrepeso o en razas de hocico corto, como los pugs y bulldogs.

Cambios en la piel o en el pelo: los problemas en la piel son bastante frecuentes en los perros, pero cualquier cambio, como resequedad, picazón, erupciones o bultos, debe ser revisado por un veterinario para iniciar el tratamiento adecuado. Además, la pérdida de pelo, que puede estar relacionada con factores ambientales, la dieta o incluso cambios en el estilo de vida de los dueños, también es una señal que no debe pasarse por alto. Estos síntomas pueden ser indicativos de afecciones más graves, como problemas en la tiroides o incluso cáncer de piel, por lo que es importante actuar con prontitud.

Fiebre, decaimiento e inapetencia: estos síntomas pueden ser indicativos de otros problemas de salud que, si se tratan a tiempo, pueden aliviarse fácilmente. No obstante, es importante no ignorarlos, ya que, si no se abordan, podrían convertirse en una urgencia veterinaria.