Conflicto por las figuritas del Mundial: se multiplica la producción pero siguen sin llegar a los kioscos

Pese a que el Gobierno debió mediar con el objetivo de solucionar el faltante de figuritas del álbum del Mundial de Qatar, las soluciones no llegaron. El conflicto tiene varias aristas, pero principalmente la acusación de los kiosqueros sobre Panini que, dicen, tendría material guardado que no quiere distribuir.

Luego de la reunión que encabezó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) habría quedado en ofrecer una solución a Panini. Finalmente, le propusieron hacerse cargo de la distribución pero no tuvo el visto bueno.

Larga fila para conseguir figuritas del Mundial. Foto: El Diario de La República

“Nos dijeron que no estaban con ganas de incorporar nuevos proveedores. Hacen la vista gorda porque la producción que tienen la venden”, consideró Néstor Palacios, vicepresidente de UKRA.

Es que es la distribución el principal problema dentro de este enorme conflicto. Desde la UKRA aseguran que la empresa está “cómoda con la situación porque le está yendo bien económicamente”. “No les preocupa la problemática. Lo que produce lo vende y hasta que llegue al Mundial no va a cambiar”, enfatizan los comerciantes.

Qué pasa con la distribución

Panini se comprometió a aumentar un 30% su producción para poder abastecer a los kioscos y, para hacerlo, sumó un turno y ahora produce el doble. Sin embargo, las figuritas siguen sin llegar a los puntos de venta.

Desde la empresa argumentan que la demanda superó las expectativas pero insisten en que están “redoblando los esfuerzos para aumentar la producción, agilizar la distribución y garantizar el abastecimiento continuo hasta incluso terminado el Mundial”.

Siguen los problemas para conseguir figuritas del Mundial. Foto: José Gutierrez

“Concretamente se espera mayor abastecimiento en las próximas semanas. No hay inconvenientes más allá de la demora. La empresa aprovechó el espacio abierto al diálogo para transmitir tranquilidad a los presentes e interiorizarse con mayor profundidad en las inquietudes planteadas respecto a la distribución por los representantes de los kiosqueros”, sostuvieron respecto de la reunión pasada. Y agregaron: “La empresa se comprometió a buscar herramientas y soluciones para que pueda normalizarse el abastecimiento en los puntos de venta tradicionales y que más coleccionistas puedan conseguir sus sobres”.

Pero para los kiosqueros, la realidad es otra: “Tienen abastecimiento de álbumes en la empresa, nos lo confesaron, pero esos álbumes no llegan a los kioscos. Hoy vimos que llego mercadería, pero los distribuidores le venden a consumidores finales”.

Los kiosqueros planean una medida de fuerza

“Vamos a tener una salida muy light. No vamos a llegar al abastecimiento de figuritas y álbumes como nosotros querríamos”, dijo el vicepresidente de UKRA, pero asegura que no tienen pensado rendirse en su exigencia. Ya en el gremio se evalúa la posibilidad de plantear una nueva medida de fuerza.

“Estamos pensando algo más grande que lo que hicimos la última vez. Capaz le ponemos carpas enfrente de la fábrica para que no salgan las figuritas”, advirtió Palacios.

Las figuritas se volvieron un tema de Estado.

“Conocemos muy bien el mundo de las figuritas y sabemos que 30 días antes del Mundial tienen un montón de productos que si no las vende esos días no las vende más. Si no tenemos el producto vamos a poner la carpa. Son 60 días, tenemos 30 días para ver fecha y horario”, manifestó.