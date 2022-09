Ana, la abuela mendocina que prefiere gastar su jubilación en figuritas del mundial

Es el año del mundial y para los fanáticos del fútbol no hay barreras de edad que les impida completar el tan aclamado álbum de figuritas. Ana del Rosario Mulet es una abuela que vive en Godoy cruz y se declaró fanática del fútbol, pero su pasión va más allá. Esta abuela mendocina adora coleccionar figuritas del mundial, ya completó 2 álbumes de Qatar 2022 y su objetivo es llegar a 6.

Hace años que Ana encontró esta pasión, como ella lo define. Comenzó por allá en el 2006 con la Copa Mundial que se disputo en Alemania y sigue vigente al día de hoy. Más allá de los mundiales, la abuela futbolera ha completado alrededor de 20 álbumes de distintas competiciones siempre relacionadas al futbol.

Ana del Rosario Mulet, tiene 75 años y ya tiene 2 álbumes completos de figuritas del Mundial de Qatar 2022 Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

Cuál es la historia de la abuela que colecciona figuritas con sus nietos

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas. Yo soy jubilada y pensionada, y no es mucha la pensión que cobro. Pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos. La vida es el hoy”, le contó la mujer de 75 años a Diario Los Andes.

Es así como ella prefiere vivir y disfrutar la vida, viendo la cara de felicidad de sus nietos al abrir un sobre de figuritas. Este es el momento que comparte con sus familiares y el que ella asegura que vale la pena.

Ana comenzó a coleccionar álbumes en el año 2006 para el mundial de Alemania, pero asegura que su amor por esto comenzó en el mundial de Argentina en el ´78. En ese momento no existía el álbum de figuritas, pero a ella le encantaba guardar objetos que estaban relacionados con este momento.

Con 75 años, ya llenó 2 álbumes del mundial y en 2018 completó 14: “Apenas cobro la jubilación, compro figuritas”. Foto: Ana del Rosario Mulet.

Esta abuela tiene 15 nietos, y para el Mundial de Rusia 2018 cumplió el objetivo que se propuso: completar un álbum de figuritas oficial para cada uno de ellos. Además, no se queda solamente en competencias mundiales, ya que ha completado el álbum de la UEFA Champions League 2011, el de la Copa América Argentina de ese mismo año y el de la edición 2019 en Brasil.

Con 75 años ya completó dos álbumes del Mundial de Qatar 2022 y su objetivo es llegar a 6, uno para cada uno de sus nietos más pequeños.

Cómo completar el álbum de figuritas de Qatar 2022

La mendocina contó como completo el álbum en tan poco tiempo y dejo algunos tips para conseguir los sobres con figuritas.

Intercambiar figuritas : Para completar las figuritas que le faltaban la abuela concurrió al encuentro organizado por la Municipalidad de Godoy cruz para intercambiar aquellas que tenía repetidas. Los encuentros se realizan todos los sábados de 11 a 12:30 en la explanada del Consejo Deliberante de Godoy cruz.

Hacerse amiga de los kiosqueros que venden figuritas: Si bien muchos ya conocen la pasión de Ana, unas de sus tácticas es ser amiga de los kiosqueros que venden las figuritas. De esta forma los dueños la llaman cada vez que llegan los sobres.

Intercambio de Figuritas en Godoy Cruz. Foto: Godoy Cruz

“Los abuelos, por lo general, cobran su jubilación y llevan la plata al banco, la depositan. Yo no tengo nada, porque moneda que entra, la disfrutar con mi familia. ¿A qué voy a ir a poner una moneda al banco si no sé qué va a pasar mañana? Hoy mi nieto disfruta que le compre un paquete de figuritas y yo prefiero eso a un plazo fijo, por ejemplo. La felicidad que produce regalar un paquete de figuritas o un chocolate no se compara con nada”, dijo Ana en una entrevista con Diario Los Andes.

Esta es una de las maneras que esta abuela comparte su amor con su familia. El fútbol es pasión, es compartir, es poder robarle una sonrisa al otro que tiene la misma locura por este deporte que vos. Así se palpita y se construye una ilusión, mientras Ana abre cada sobre, mientras sus nietos la ayudan y le roban el corazón con una sonrisa esbozada en sus rostros.