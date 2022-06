Los solsticios ocurren dos veces al año: uno en junio y otro en diciembre. Son provocados por la inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita y el Sol alcanza como una ilusión su mayor o menor altura, según el hemisferio. En el nuestro, el de invierno marca el día más corto y, por ende, la noche más larga y tiene lugar este martes 21.

Se lo considera como “un ciclo de luz, apertura y expresión, así como un período de transición” que llega con gran intensidad a nivel energético, un momento de cambio y la oportunidad para crear balance.

Inti Raymi, solsticio de invierno, en Jujuy.

En astrolgía, consideran que esta es la oportunidad perfecta para reflexionar, ser honestos con uno mismo y ponerle un alto a todo lo que no nos hace bien. La energía es lo que mueve al mundo y provoca cambios, por lo que “aferrarse a determinadas cosas las convierte en trabas que no dejan avanzar” y evita que se pueda cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades.

Pero además de la cuestión mental y espiritual, también se debe hacer una limpieza material: sacar ropa vieja del placard, y tirar lo que traiga malos recuerdos y malas sensaciones. Acomodar armoniosamente los objetos también es un buen consejo: dejar a la vista todo aquellos que nos haga bien.

Llegá el invierno, llegan tiempos de cambios. Foto: José Gutierrez

Sin dudas, es un ciclo de renovación y marca una nueva etapa de cultivo y florecimiento en diferentes culturas que trae tiempos mejores. Por lo que si hay elementos naturales en el hogar pueden funcionar como un símbolo que recuerde constantemente que se inició una nueva etapa.

Qué le depara el solsticio de invierno a cada signo

ARIES (21 MARZO – 20 ABRIL)

Renová tus metas y no despegues los pies de la Tierra. Planteate nuevos sueños pero acordate de no precipitarte a exigir resultados. Tené paciencia y dejá que todo fluya a su ritmo: hay que ser realistas y entender el movimiento de la energía. Por ahora, es mejor plantearte nuevos objetivos y empezar a ponerlos en acción.

TAURO (21 ABRIL – 21 MAYO)

Es momento de dejar atrás el orgullo, pedirle perdón a alguien con quien sabés que te equivocaste y retomar viejas amistades. Hacé que la energía fluya y se mueva escribiéndole a los familiares que más querés, a tus amigos más cercanos y no te desesperes si las cosas no están bien económicamente. Aprendé a recibir y aprovechá este tiempo para reflexionar y sacar emociones guardadas.

En el mes Géminis, este año resulta perfecto para armar nuevos planes.

GÉMINIS (22 MAYO – 21 JUNIO)

Este mes cumplís años y es un buen pretexto para iniciar un nuevo ciclo. No te desanimes si las cosas no están saliendo bien, tenés la fuerza para crear soluciones y este ciclo es perfecto para armar nuevos planes de negocio, empezar a ahorrar y quizás dejar de aferrarte a alguien que sabés que no te hace bien.

CÁNCER (22 JUNIO – 22 JULIO)

Despejá tu mente y trabajá para enfrentar tus temores, este ciclo del Sol es para llenarte de energía y soltar todo a lo que te aferrás para que aprendas a tomar nuevas decisiones.

LEO (23 JULIO – 23 AGOSTO)

No te desilusiones por el pasado y solo mirá hacia el futuro. Aprendé a perdonar, no porque los demás se lo merezcan, sino para que dejes de ponerte límites y trabas que no te dejan avanzar. Hacé planes y dejá ir al pasado: no mires hacia atrás.

Toda la energía para soltar lo que nos hace mal. Foto: Internet

VIRGO (24 AGOSTO – 23 SEPTIEMBRE)

Este nuevo ciclo es para soltar ese miedo que no te deja avanzar. Create una nueva etapa de bienestar, no quieras seguir tanto las reglas y soltate, no perdés nada. Tenés que darte un tiempo a solas para tomar nuevas perspectivas y ser muy honesto con vos mismo si, por ejemplo, la relación con tu pareja ya no funciona. Es difícil dejar ir pero este es el momento de ponerle fin a lo que no te hace bien.

LIBRA (24 SEPTIEMBRE – 23 OCTUBRE)

Sentís que te estancás y tenés que tomar decisiones fuertes para avanzar, pero lo único que necesitás por ahora es tener paciencia y trabajar en tu bienestar. Hacé ejercicio, iniciá un nuevo plan alimenticio, salí a caminar y conectate con la naturaleza. Tu fortaleza y el hecho de que tu signo equilibra todo harán que atravieses cualquier problema sin trabas. No te pongas límites para hacer nuevos planes y administrá bien tu dinero, ahorrar te servirá para cumplir viajes, comprar una casa en un futuro o cumplir tus metas materiales.

ESCORPIO (24 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE)

Te sentiste estancada y con la sensación de que no avanzás, pero este ciclo de luz marca el inicio de una nueva etapa, con nuevos proyectos y decisiones fuertes que al principio te costarán trabajo pero al final te liberarán. Reflexioná si tu estabilidad depende de alguien más y poné en práctica nuevos hábitos para ser independiente.

Invierno, tiempo de reflexión. Foto: Internet

SAGITARIO (23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE)

No dejes de ser abierta al cambio pero acordate de evitar tomar decisiones radicales como separarte, divorciarte o renunciar a tu trabajo. No seas impaciente y concentrate en tus propios asuntos para salir adelante. Cuidá lo que comés y hacé ejercicio, no te descuides y, sobre todo ¡mantené arriba el ánimo!.

CAPRICORNIO (23 DICIEMBRE – 20 ENERO)

Tu prioridad debe ser encontrar la forma de relajarte y liberarte del estrés que te provoca el trabajo. Los problemas se van a solucionar a su tiempo y tenés que dejar de cargarte responsabilidades que no te corresponden y te causan dolores en diferentes partes del cuerpo. Caminá descalzo en el pasto, poné música en tus ratos libres, tomá un baño relajante y una copa de vino antes de dormir.

ACUARIO (21 ENERO – 19 FEBRERO)

Confiá en vos y no dejes que nadie te baje al autoestima. Abrí la mente y dejá entrar a tu vida a la gente que quiere acercarse, nunca sabés si se trata del amor de tu vida.

PISCIS (20 FEBRERO – 20 MARZO)

Tenés muchas ilusiones y necesitás dejar de guardarte todas esas emociones que solo te limitan. Llorá mucho y escribí todo lo que te molesta como una terapia. No dejes que ninguna situación te sobrepase y buscá el equilibrio. No dejes de ser constante y retomá viejos hábitos para que tu mente esté en paz y en armonía.