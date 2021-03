Terminar una relación siempre es complicado y significa, cómo mínimo, el comienzo de un proceso de duelo. Y, aunque a largo plazo ese dolor de la separación se supera, para algunas personas es más complicado atravesar esa etapa y los signos del zodíaco pueden influir en ese trabajo.

Aries

Los nacidos bajo este signo son privilegiados en este tema: son de los que superan rápido una separación.

No suelen tener dificultades al momento de hacer un “borrón y cuenta nueva” en el amor y sobre todo, si esa persona que ya no estará en sus vidas no era considerada un gran amor.

Tauro

Todo el carácter fuerte que muestran siempre, se vuelve débil a la hora de superar una ruptura amorosa. Incluso, muchas veces necesitan ayuda para poder hacerlo.

Para los taurinos, es muy importante no volver a tener contacto con la expareja para dejar de llorar por su partida.

Géminis

Además de ser uno de los signos que más sorprenden, Géminis es uno de los más peleadores.

Los geminianos suelen ser muy sociables y enamoradizos, lo que los lleva a confundirse en las relaciones, mezclando sentimientos.

Aman lanzarse a la conquista de la persona que les atrae y arriesgarse en el amor, viven soñando con los buenos momentos en pareja y con un futuro lleno de amor. Es por eso, que les cuesta mucho olvidar una relación cuando todo ha terminado.

Cáncer

Si bien es el signo protector y familiero por excelencia, superar una separación puede llevarles menos tiempo del que creen. Hay excepciones, claro, pero por lo general cuando sienten que una persona ya no es parte de sus vidas y se logren convencer de eso, será un tema superado.

Mientras, la inestabilidad que presentan habitualmente hará de las suyas y provocará que un día extrañen a ese ex amor con locura y otros, que quieran que vuelva a buscarlos sólo para rechazarlos.

Leo

Su carácter fuerte es pura espuma. Es que tienen una postura firme ante la vida, son muy apasionados en el amor, pero les cuesta recuperarse de una ruptura sentimental.

No pueden superar los malos recuerdos, las situaciones tristes por las que tuvieron que atravesar y son capaces de vivir resentidos por la frecuencia con la que esos pensamientos se repiten en su mente. Les cuesta mucho olvidar, suelen echar culpas a la otra persona y aunque lo nieguen con vehemencia, es común que sigan amando a su expareja.

Virgo

Apelarán a estar rodeados de sus amigos para poder hacer el duelo y llorar en compañía. Podrán estar en fiestas y compartiendo momentos felices, pero sus pensamientos lo llevarán con esa persona que ya no forma parte de sus vidas.

Cuando acepten que esa pareja ya no tiene vuelta atrás, será como un abrir y cerrar de ojos: ya lo habrán olvidado y estarán próximo a confirmar un nuevo amor.

Libra

Los nacidos bajo este signo harán caso al famoso dicho popular de “un clavo, saca a otro clavo”. Es que el miedo a quedarse solos los hará atravesar rápido la etapa de duelo y encontrar a otra persona a quien amar.

Escorpio

Muchas veces, los nacidos en este signo llegan a hacer cosas impensadas con tal de no perder a esa persona a quien aman.

Les cuesta tanto dejar ir a alguien, que aunque tengan una nueva pareja seguirán pensando en la que no fue.

Sagitario

¡Les costará años superar un desamor! Por lo general, se cierran en su círculo íntimo y no salen de él para conocer personas nuevas.

Pero a no desanimarse: les llevará un poco más de tiempo, pero serán muy felices con un nuevo amor.

Capricornio

No pasará más de media hora llorando por un amor que terminó. Aunque no siempre se cumple con todos, hay patrones que se repiten entre las personalidades de este signo y algunos, olvidan demasiado rápido.

Son más fríos a la hora de hablar de sus sentimientos y un poco calculadores. Para ellos, el éxito personal es lo más importante.

Acuario

Sin dudas, los acuarianos son los más complicados en esta tarea de superar a una expareja. Aunque pasen años, es probable que sigan recordando y sufriendo por un gran amor del pasado.

Cuando una persona fue muy importante en su vida, es muy difícil que la dejen ir.

Piscis

Los nacidos en este signo son los más indecisos del horóscopo. Los piscianos atesoran los recuerdos de momentos felices con sus exparejas y ante una separación, piensan más de una vez en la famosa frase “qué hubiera pasado si...”.

Este pensamiento no colabora para realizar el duelo de una relación que terminó y hace más difícil atravesar ese proceso. Es otro de los signos que más sufren las separaciones.