Nunca es sencillo confesarle a tu pareja que se está acabando el amor, ni tampoco son claras algunas señales. Incluso, muchas personas malinterpretan la ausencia de discusiones y la cordialidad. Mirá cómo lo expresa cada signo.

Aries

Son personas muy claras y directas a la hora de manifestar sus intenciones. Cuando están enamorados, no dudan un segundo en compartir cada minuto o detalle de sus vidas con la persona amada; les gusta estar en cada detalle y quieren saber todo lo que pasa por su mente. Pero cuando ya no quieren compartir sus vidas con la pareja, tampoco dudan en dar un paso al costado.

Tauro

Si tu pareja o la persona amada es de Tauro, tenes que saber que los taurinos son muy sociales, estéticos y le dan mucha importancia a lo visual. Por eso, su imaginación toma mucha importancia para ellos; gran parte de su felicidad proviene de cómo se imaginan que otras personas los ven. Cuando ya no sea feliz con su pareja, también ganará la apariencia: hará lo posible para aparentar que son felices y que su pareja está en plenitud, aunque ya no sea feliz.

Tauro hará lo posible para aparentar que son felices. (Foto: Ilustrativa Web)

Géminis

Los Géminis rara vez saben con exactitud qué es lo que quieren. Su indecisión los acompaña en cada decisión de su vida, inclusive si ya no son felices con sus parejas. Se mostrarán dudosos e intentarán manifestar su descontento en todo lo demás, excepto en el amor, hasta que no tengan más remedio que enfrentar la situación y aceptar que su realidad amorosa ya no es óptima.

Cáncer

Cuando un canceriano está enamorado se brinda por completo. Es soñador y no duda en mostrar su felicidad. Pero cuando ya no se siente pleno con su pareja, se vuelve mezquinos, irritables y desconocidos. Hacen catarsis con sus amigos, cuentan cuán infelices o infieles son. Buscan cómo liberar ese peso que llevan, pero les cuesta afrontar el problema real.

Leo

Un leo es el signo más dominante del zodiaco. Cuando sienten que en su vida amorosa ya no son lo suficientemente felices, se vuelven agresivos, muy inseguros, combativos y acatan a cualquiera que sienta que los está desafiando. Pero al final, comienzan a intentar solucionar el problema.

Leo se vuelve muy inseguro y combativo. (Foto/Web)

Virgo

Los virgos son apasionados por naturaleza, sabe conquistar y enamorar a la persona que tiene al lado.Pero, aunque les gusta aparentar que son “fríos”, cuando tienen problemas con su pareja se muestran muy sensibles e irritables.Libra Los libra son los amantes del zodiaco, pero también aman trabajar, son adictos al trabajo. Las personas de este signo se rigen por escalas y cuando su vida amorosa se desequilibra,buscará otra cosa que los mantenga equilibrados. Por lo general, se refugiará en su trabajo.

Escorpio

Los escorpianos son los más intensos del zodiaco y cuando ya no son felices con sus parejas, no podrán mantener el secreto mucho tiempo; rápidamente necesitarán tomar decisiones y seguir adelante.

Sagitario

Los sagitarianos se vuelven agresivos; tienen momentos de ira que no pueden canalizar y arrebatos que parecen surgir sin motivos aparentes. Sin embargo, en su vida social mantienen su imagen aventurera, alegre y su sentido del humor, aunque sólo por un tiempo. Si su pareja es de este signo deben estar atentos a sus chistes; cuando sus bromas son pesadas o sus comentarios repentinos hagan referencia a su situación amorosa, es su manera de demostrar su infelicidad.

Sagitario: en su vida social mantienen su imagen aventurera, alegre y su sentido del humor, aunque no sea así en el fondo. (Foto: Ilustrativa Web)

Capricornio

Los capricornianos intentarán siempre identificar cuáles son los problemas que los afectan y trabajan para solucionarlos, aunque sientan que ya no son felices en el amor. No les gusta estar en una relación que consideran que no tiene futuro; por eso, si no están realmente felices, comenzarán a aburrirse y se alejarán.

Acuario

A los acuarianos son mujy independientes, pero también espotáneos e imaginativos en el amor. Siempre están motivados y orientados al trabajo, pero cuando no están contentos en sus relaciones amorosas, suelen sobrecargarse de trabajo y cada vez tienen menos tiempo para compartir con sus parejas. Siempre están ocupados y se excusan en eso.

Acuario: cuando no están contentos en sus relaciones amorosas, suelen sobrecargarse de trabajo. (Foto: Ilustrativa Web)

Piscis

Sólo les interesa su libertad. Les encanta experimentar y viajar. Pueden expresar cuánto aman a sus parejas, pero en el momento en el que su imaginación comienza a proyectarse más allá de construir una vida con la persona amada, es porque no están completamente felices.