“Averigüé en qué año me voy a morir”, Antonio Gasalla, su predicción sobre la vida y el vínculo con la astrología

Antonio Alberto Gasalla, oriundo de Ramos Mejía, nació el 9 de marzo de 1941. El actor, humorista, guionista, dramaturgo, director, productor y profesor de teatro se convirtió en uno de los grandes emblemas de la televisión, teatro y cine nacional. Tras luchar contra una dura enfermedad, finalmente falleció este martes 18 de marzo.

Antonio Gasalla, la muerte y la astrología

En una entrevista que le brindó a Clarín hace más de 10 años, habló sobre las etapas finales de la vida y la relación con la astrología. ¿La muerte te es un problema? Le preguntaron. “No, hasta averigüé en qué año me voy a morir”, respondió. Hoy, el país y la escena del espectáculo se encuentra en un profundo dolor por la perdida de un icono argentino.

Antonio Gasalla.

El periodista quiso indagar más sobre esa respuesta, le preguntó la fecha y el actor le reveló que no tenía la fecha exacta, pero sí una aproximación, y que lo descubrió con la astrología: “Relativamente. Tengo un vínculo grande con la astrología desde hace mucho. Empecé a estudiar y, en el fondo, si hay algo que no cambia es el trayecto de los planetas. Me vinculé con astrólogos en distintos lugares. Hay algo dentro de la astrología que no cambia ni va a cambiar mientras los planetas den vueltas. Esa es la influencia que tienen los planetas. Cuando estás al borde del río y ves que el río se va es porque se va la luna. Un embarazo tiene nueve lunas, los humores del cuerpo son líquidos y están manejados por la luna. Por eso antes se decía ‘estás alunado’”.

Antonio Gasalla, un actor que quedará en la memoria de los argentinos.

Cómo fueron los últimos años de Antonio Gasalla

Respecto a su salud en el último tiempo, el hermano del artista aseguró: “Antonio está bien, está muy cuidado. Pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular y lo estamos cuidando, está muy bien atendido y eso es todo lo que te puedo decir”.

Entre los famosos que acompañaron muy de cerca a Gasalla en este difícil período estuvieron Carlos Perciavalle y Marcelo Polino. Según el hermano del actor, el periodista estuvo en todo momento junto a la familia. “Nos ha dado una mano muy grande. Es una persona muy afectuosa. Aparte Polino tenía mucha relación con Antonio, vivía cerca, Antonio lo quería mucho y la verdad que le tenemos que agradecer muchísimo a Marcelo porque ha hecho mucho por nosotros realmente”, comentó.