Escándalo con la herencia de Antonio Gasalla: quién es la mujer que se quiere quedar con su dinero

El fallecimiento de Antonio Gasalla a los 84 años dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. A lo largo de décadas, su talento y sus personajes hicieron reír y emocionar a generaciones de argentinos. Con una carrera brillante en cine, teatro y televisión, construyó un importante patrimonio, que incluye un exclusivo departamento en Recoleta, piezas de arte y antigüedades de gran valor. Sus herederos legales son su hermano Carlos y sus sobrinos, con quienes mantenía un vínculo muy cercano.

Antonio Gasalla. 63° entrega premios Condor de Plata. (Archivo / La Voz)

A medida que avanzan los días, el proceso de sucesión de Antonio Gasalla toma forma. Mario Raskovsky es el abogado encargado de llevar adelante el trámite legal, y todo apunta a que Carlos, el único hermano del actor, será el heredero principal. Según informó Diario Show, además de los ingresos por los alquileres de los dos departamentos en la calle Uriburu, la familia recibe pagos por las repeticiones de los programas de televisión a través de Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) y Actores. Sin embargo, esto no ocurre con “Esperando la carroza”, ya que, aunque la obra está vinculada de manera inseparable a la figura de Gasalla, los derechos pertenecen a Jacobo Langsner.

El proceso de la herencia de Antonio Gasalla

En Intrusos, y en respuesta a los rumores sobre posibles disputas por los bienes, el abogado aclaró que todos los objetos en el hogar de Gasalla permanecen intactos y subrayó que la familia del actor no está atravesando ninguna disputa interna por sus pertenencias. Además, destacó que “no hay una gran fortuna por repartir”. En relación a los últimos años de internación, el abogado explicó que, aunque la prepaga cubrió muchos gastos, hubo necesidades adicionales que fueron cubiertas por la familia. Reiteró que “en la cuenta bancaria casi no había fondos y dinero en efectivo solo 500 mil pesos”.

Carlos Gasalla habló sobre su hermano en "Intrusos". (Foto: captura de pantalla)

Respecto a si una mujer aprovechó el estado de vulnerabilidad de Gasalla para quitarle bienes, Raskovsky señaló que “no hay constancia de que hubiera sido esa mujer quien le hubiera sacado las cosas”. Según lo que cree la familia, podría haber sido una suma importante de dinero, aunque no pudieron confirmarlo. Lo que sí afirmó es que “esta mujer había despojado a la familia de su posibilidad de contacto con él y se instaló en el domicilio de Antonio, quien se encontraba en un cuadro de total vulnerabilidad. No sabía quién era. No tenía capacidad de defenderse y la familia, lo que atinó a hacer correctamente, fue la intervención de la Justicia”.